به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق ثروت حاکمیتی نروژ به دلیل فعالیت‌های مایکروسافت در اسرائیل بر این شرکت آمریکایی فشار وارد می‌کند. به گزارش روزنامه عبری «کالکالیست»، این اقدام در پی نشانه‌هایی صورت می‌گیرد که حاکی است فناوری‌های مایکروسافت، احتمالاً از سوی ارتش اسرائیل در حملات به نوار غزه و کرانه باختری مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

این صندوق که با مدیریت دو تریلیون دلار دارایی بزرگ‌ترین صندوق ثروت حاکمیتی جهان محسوب می‌شود، اعلام کرده است که از یک پیشنهاد در مجمع سالانه سهام‌داران مایکروسافت ـ که جمعه آینده برگزار می‌شود ـ حمایت خواهد کرد. بر اساس این پیشنهاد، از مایکروسافت خواسته می‌شود گزارشی درباره ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌ها در کشورهایی که نگرانی‌هایی درباره نقض حقوق بشر در آن‌ها وجود دارد، منتشر کند.

در این گزارش آمده است که سازمان «ایکو» ـ ارائه‌دهنده این پیشنهاد ـ می‌گوید هدف آن است که مایکروسافت مجبور شود میزان اثربخشی اقدامات نظارتی خود در حوزه حقوق بشر را شفاف‌سازی کند، به‌ویژه با توجه به شواهدی مبنی بر اینکه فناوری‌ها و زیرساخت‌های ابری مایکروسافت احتمالاً برای خدمت به ارتش اسرائیل در جریان حملات به سرزمین‌های فلسطینی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

مخالفت با مدیریت ساتیا نادلا و بسته پرداختی او

به نوشته کالکالیست، صندوق نروژی تنها به حمایت از این پیشنهاد حقوق‌بشری بسنده نمی‌کند، بلکه قصد دارد علیه ابقای ساتیا نادلا در سمت رئیس هیئت‌مدیره رأی دهد و همچنین با بسته جبران خدمات مالی او مخالفت کند.

این صندوق در بیانیه‌ای رسمی که روی وب‌سایتش منتشر کرده، تأکید کرده است که هیئت‌مدیره مایکروسافت باید ریسک‌های مادی پیش روی شرکت و همچنین پیامدهای گسترده اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌ها و محصولات آن را در نظر بگیرد.

کالکالیست یادآوری می‌کند که صندوق نروژ معمولاً با بسته‌های پرداختی بسیار بزرگ برای مدیران اجرایی مخالفت می‌کند و در گذشته نیز با دستمزدهای کلان ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، مخالفت کرده است.

افزایش فشار بر شرکت‌های مرتبط با اسرائیل

به نوشته کالکالیست، موضع صندوق نروژی موضوع جدیدی نیست. این صندوق اخیراً مجموعه اقداماتی از جمله فروش سهام خود در ۱۳ شرکت اسرائیلی در ماه آگوست گذشته بر اساس توصیه کمیته اخلاق صندوق را انجام داده که از سوی این رسانه ضداسرائیلی توصیف شده است. همچنین مایکروسافت در سپتامبر گذشته اعلام کرد که دسترسی واحد 8200 اسرائیل ـ یکی از واحدهای اطلاعاتی ارتش ـ به برخی از خدمات ابری این شرکت محدود شده است.

به گفته کالکالیست، این تحولات نشان‌دهنده تغییر آشکاری در رویکرد صندوق ثروت حاکمیتی نروژ نسبت به سخت‌گیرانه‌تر کردن معیارهای اخلاقی در سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های نظامی اسرائیل است.

مالکیت بزرگ و اثرگذاری در رأی‌گیری

طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط کالکالیست از پلتفرم LSEG، در پایان ژوئن گذشته صندوق نروژی ۱.۳۵ درصد از سهام مایکروسافت با ارزشی معادل ۵۰ میلیارد دلار را در اختیار داشته است. این موضوع باعث می‌شود مایکروسافت دومین سرمایه‌گذاری بزرگ صندوق پس از شرکت «انویدیا» باشد.

به نوشته کالکالیست، این صندوق هشتمین سهام‌دار بزرگ مایکروسافت در جهان به شمار می‌رود، که نفوذ قابل‌توجهی در رأی‌گیری آتی در اختیارش قرار می‌دهد.

این رسانه در پایان اشاره می‌کند که مجمع سالانه سهام‌داران مایکروسافت در شرایطی بسیار حساس برگزار می‌شود؛ شرایطی که در آن شرکت با انتقادات رو به افزایشی درباره نقش احتمالی فناوری‌هایش در عملیات نظامی اسرائیل روبه‌رو است و فشارهای حقوق بشری جهانی در حال افزایش است.

