به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل اعلام کرد که فرمانده یکی از گروهان‌های گردان ۷۷ با درجه سرگرد، در جریان نبردهای شمالی نوار غزه کشته شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، یکی از نیروهای جنبش حماس با شلیک یک موشک به یکی از تانک‌های گردان ۷۷، موجب زخمی شدن این افسر شد که در نهایت بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

این حادثه در حالی رخ داده که جنگ اسرائیل علیه نوار غزه همچنان ادامه دارد و گروه‌های فلسطینی نیز به مقاومت و مقابله با نیروهای اسرائیلی در این منطقه مشغول‌اند.

