به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، مسئول جنبش انصارالله یمن، روز پنج‌شنبه طی سخنانی درباره جدیدترین تحولات فلسطین و مواضع بین‌المللی گفت که اقدام برخی کشورها به «به رسمیت شناختن دولت فلسطین» اگرچه می‌تواند وجهه رژیم اسرائیل را تضعیف کند، اما به تنهایی فاقد هرگونه بازدارندگی واقعی برای فلسطینیان است.

وی با اشاره به تصویب طرح تقسیم و راه‌حل دو دولت از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۷، تأکید کرد که اساساً مسئله فلسطین از بستر سازمان ملل است، نه امری خارجی. از منظر او، اقدام اخیر کشورها در به‌اصطلاح به رسمیت شناختن دولت فلسطین، تنها «پوششی سیاسی» است برای فرار از انجام اقدامات عملی فشار بر رژیم اشغالگر.

عبدالملک الحوثی تصریح کرد که پروژه «دو دولت» تدارک دیده شده، در قالبی ساختگی و ضعیف طراحی شده است، به گونه‌ای که دولت فلسطین دارای امکان دفاع مستقل نخواهد بود و کنترلش در مرزها و امور خارجی از پیش محدود شده است. او این طرح را مخالف دست‌کم مفاد اصلی قطعنامه‌های بین‌المللی مربوط به فلسطین دانست.

مسئول انصارالله افزود که برخی از دولت‌های عربی و غربی در ظاهر از فلسطین حمایت می‌کنند، اما در پشت صحنه از رژیم اسرائیل حمایت اقتصادی، اطلاعاتی، سیاسی و لجستیکی می‌کنند. به بیان وی، «برخی به جای مبارزه واقعی، از تریبون‌های بین‌المللی سخن می‌گویند و پس از آن با ارسال سلاح به دشمن، همکار او می‌شوند».

در بخش دیگری از سخنان خود، الحوثی تأکید کرد که سازمان ملل پس از ۸۰ سال وجود، هیچ دستاورد واقعی برای ملت فلسطین ارائه نکرده است و در مقیاسی تاریخی «نقش آن حاشیه‌ای و بی‌تأثیر» بوده است. او به سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع سازمان ملل اشاره کرد و آن را نمودی از اقتدارگرایی و سلطه‌طلبی آمریکا دانست که با وقاحت از قدرت خود سخن گفته است.

حوثی همچنین نسبت به طرح‌های فراتر از فلسطین برای تسلط در منطقه هشدار داد و گفت که هدف آمریکا و اسراییل تنها فلسطین نیست، بلکه تلاش دارند با شکست مقاومت، مسیر سلطه بر کشورهای دیگر را نیز هموار کنند. به گفته وی، آنها می‌کوشند مقاومتی را که به ضرر پروژه صهیونیستی است بشکنند و پروژه تسلط منطقه‌ای را تسریع نمایند.

سخنان مسئول انصارالله در حالی ایراد شد که همزمان، برخی کشورها در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناختن دولت فلسطین را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ اما عبدالملک الحوثی این اقدام را ناکافی دانسته و آن را همراه با هم‌پوشانی سیاست‌های همکاری با اسرائیل ارزیابی کرده است.

او با انتقاد صریح از دستگاه بین‌المللی و برخی رژیم‌های عربی تأکید کرد که باید علاوه بر اقدامات حقوقی و اعلام‌های نمادین، حرکت عملی و فشار ملموس بر اسرائیل و متحدانش صورت پذیرد تا عدالت واقعی برای مردم فلسطین تحقق یابد.

