برگزاری مراسم سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله در کشمیر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان کشمیر، به همت انجمن شیعیان ایالت جامو و کشمیر، برای بزرگداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در موسسۀ علمی باب‌العلم و همچنین یک مکتب علمی در شهر سرینگر گرد هم آمدند.

مسئولان انجمن شیعیان جامو و کشمیر در سخنرانی خود گفتند که شهید سید حسن نصرالله تمام زندگی خود را به اسلام، امت و حمایت از مظلومان اختصاص داد.

آن‌ها خاطرنشان کردند که این شهید نه تنها به لبنان، بلکه به کل امت اسلامی درس پایمردی و عزت نفس آموخت. شهادت او باعث تقویت جنبش مقاومت شد و نسل‌های جدید مأموریت و راه ایشان را با اشتیاق بیشتر ادامه می‌دهند.

سخنرانان تأکید کردند که یادآوری شهید سید حسن نصرالله تنها مربوط به یک فرد نیست، بلکه به یک جنبش، یک ایده و یک مسیر تعلق دارد و خدمات او همیشه به یاد خواهند ماند.

شرکت‌کنندگان در مراسم مجدداً تعهد خود را برای ادامه راه و ایده‌های شهید سید حسن نصرالله اعلام کردند و کمک به مظلومان در سراسر جهان را وظیفه دینی و ملی خود دانستند.

