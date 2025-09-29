  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

برگزاری مراسم سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله در کشمیر

۷ مهر ۱۴۰۴ - ۰۷:۱۲
کد خبر: 1732399
برگزاری مراسم سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله در کشمیر

شیعیان کشمیر با برگزاری مراسم یادبود همراه با قرائت قرآن در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، یاد و خاطرهٔ این شهید مقاومت را گرامی داشته و بر ادامهٔ راه ایشان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان کشمیر، به همت انجمن شیعیان ایالت جامو و کشمیر، برای بزرگداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله  در موسسۀ علمی باب‌العلم و همچنین یک مکتب علمی در شهر سرینگر گرد هم آمدند.

مسئولان انجمن شیعیان جامو و کشمیر در سخنرانی خود گفتند که شهید سید حسن نصرالله تمام زندگی خود را به اسلام، امت و حمایت از مظلومان اختصاص داد.

آن‌ها خاطرنشان کردند که این شهید نه تنها به لبنان، بلکه به کل امت اسلامی درس پایمردی و عزت نفس آموخت. شهادت او باعث تقویت جنبش مقاومت شد و نسل‌های جدید مأموریت و راه ایشان را با اشتیاق بیشتر ادامه می‌دهند.

سخنرانان تأکید کردند که یادآوری شهید سید حسن نصرالله تنها مربوط به یک فرد نیست، بلکه به یک جنبش، یک ایده و یک مسیر تعلق دارد و خدمات او همیشه به یاد خواهند ماند.

شرکت‌کنندگان در مراسم مجدداً تعهد خود را برای ادامه راه و ایده‌های شهید سید حسن نصرالله اعلام کردند و کمک به مظلومان در سراسر جهان را وظیفه دینی و ملی خود دانستند.

......................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha