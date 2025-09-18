تهدید اسپانیا به تحریم جام جهانی ۲۰۲۶ در صورت حضور رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این خبر توسط چندین رسانه معتبر از جمله نشریه اکیپ فرانسه و «SportBible» انگلیس منتشر شده است.
پاتشی لوپز سخنگوی حزب کارگر سوسیالیست اسپانیا که از ژوئن ۲۰۱۸ در رأس دولت این کشور است، اعلام کرد که در صورت راهیابی تیم رژیم صهیونیستی به جام جهانی و اجازه شرکت آن، دولت اسپانیا ممکن است به حمایت از تحریم این رقابتها رأی دهد.
وی تأکید کرد که تصمیم نهایی در زمان مناسب و بر اساس اقدامات علیه تیم رژیم صهیونیستی اتخاذ خواهد شد.
لوپز افزود که این اقدام، واکنشی به جنایات اسرائیل در غزه و حمایتهای بینالمللی از آن است و اظهار کرد: جامعه ما بسیار باز است، اما نمیپذیرد که تیمهایی که به (رژیم) اسرائیل تعلق دارند در رقابتهای ورزشی شرکت کنند. مردم ما نمیخواهند در جنایات آنها شریک باشند.
این تهدید در حالی مطرح میشود که فیفا و یوفا هنوز واکنشی رسمی به احتمال غیبت اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ نشان ندادهاند.
تیم فوتبال رژیم صهیونیستی برای کسب سهمیه به رقابت با ایتالیا و نروژ مشغول است و این دوره از جام جهانی برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد.
به این ترتیب، حضور یا عدم حضور رژیم صهیونیستی در رقابتهای جهانی،ممکن است تبعات جدی سیاسی و ورزشی برای اروپا و جام جهانی ۲۰۲۶ به همراه داشته باشد.
نخست وزیر اسپانیا همزمان با ابراز «تحسین عمیق» خود نسبت به تظاهرات «مسالمتآمیز» در مسابقات دوچرخهسواری «لابوئِلتا» علیه رژیم صهیونیستی، اخراج تلآویو از رقابتهای بینالمللی را خواستار شد.
«پدرو سانچز» به دنبال آنکه اعتراضها علیه جنگ رژیم صهیونیستی به نوار غزه به تعلیق مرحله نهایی مسابقه دوچرخهسواری بوئلتا اسپانیا در مادرید منجر شد و به درگیری سیاسی بین دولت و جناح راست دامن زد، استدلال کرد: «تا زمانی که این وحشیگری (نسلکشی صهیونیستها در باریکه غزه) متوقف نشود، نه روسیه و نه [رژیم] اسرائیل نباید در هیچ مسابقه بینالمللی دیگری شرکت کنند.»
وی در سخنرانی خود پیش از نشست بین پارلمانی سوسیالیستها که دوشنبه این هفته در کنگره برگزار شد، در واکنش به درگیریهایی که روز یکشنبه در پایتخت این کشور رخ داد و به زخمی شدن حدود ۲۰ تن از افسران پلیس منجر شد، اظهار کرد: البته، ما همیشه خشونت را رد میکنیم.
سانچز همچنین «تحسین و احترام عمیق» خود را نسبت به دوچرخهسواران بوئلتا که مرحله نهایی آن به دلیل اعتراضات علیه رژیم اسرائیل به حالت تعلیق درآمد، ابراز و تاکید کرد: اما ما همچنین احترام و تحسین عمیقی برای جامعه مدنی اسپانیا که علیه بیعدالتی بسیج میشود و به طور مسالمتآمیز از آرمانهای خود دفاع میکند، احساس میکنیم.
نخست وزیر اسپانیا تصریح کرد که «مباحثه آزاد»، پس از آنچه روز یکشنبه در مادرید و پیش از آن در سایر نقاط اسپانیا در جریان مسابقه دوچرخهسواری اتفاق افتاد، «باید رشد کند و به هر گوشهای از جهان برسد.»
وی با اشاره به سایر دولتهای اروپایی که «میگویند تا زمانی که این وحشیگری ادامه دارد، اسرائیل نمیتواند از هیچ بستر بینالمللی برای تطهیر حضور خود استفاده کند»، خاطرنشان کرد که این اتفاق در حال رخ دادن است.
سانچز درخواست کرد: سازمانهای ورزشی باید بررسی کنند که آیا ادامه شرکت اسرائیل در مسابقات بینالمللی اخلاقی است یا خیر. چرا روسیه پس از حمله به اوکراین اخراج شد، اما اسرائیل پس از حمله به غزه نه؟
نخست وزیر اسپانیا خاطرنشان کرد: موضع ما واضح و قاطع و این موضع اکثریت قریب به اتفاق شهروندان است؛ صرف نظر از اینکه به چپ، راست یا میانه رای بدهند، فرقی نمیکند، زیرا آنها طرفدار عقل سلیم، دفاع از حقوق بشر و قوانین بینالمللی هستند که توسط روسیه و اسرائیل تضعیف میشود.
..............................
پایان پیام/
نظر شما