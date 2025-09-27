به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنان بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل (که به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در غزه تحت تعقیب دادگاه کیفری بینالمللی است) در مجمع عمومی سازمان ملل درباره هدف قرار دادن آنچه گروههای شبهنظامی در خاک عراق نامید، واکنشهای شدید و متفاوتی را در عراق میان گروههای سیاسی و امنیتی برانگیخت.
براساس گزارش پایگاه خبری الجزیره نت قطر، برخی این سخنان را نشانهای آشکار از سرخوردگی بزرگ اسرائیل دانستند، در حالی که دیگران آن را تهدیدی مستقیم علیه موجودیت و ثبات عراق ارزیابی کردند و آن را بخشی از طرحی بزرگتر برای ایجاد خاورمیانه جدید به رهبری اسرائیل توصیف کردند.
این تهدیدهای علنی بار دیگر مطالبه برای موضعگیری قاطعتر دولت عراق در دفاع از حاکمیت کشور را زنده کرده است. با این حال، تحلیلهای امنیتی احتمال حملات قریبالوقوع اسرائیل را ضعیف دانسته و نقش واشنگتن در آرامسازی اوضاع و حفظ شراکت راهبردی با بغداد را پررنگ میدانند.
ضعف و ناکامی اسرائیل
حسین موسوی سخنگوی جنبش نجباء(از گروههای مقاومت) گفت: سخنان نتانیاهو بازتاب آشکار سرخوردگی بزرگ اسرائیل پس از شکستهایی است که در جنگ اخیر متحمل شده است. این سخنرانی ناکام در اصل خطاب به داخل اسرائیل بود و هدفش بازگرداندن آن چیزی است که نتانیاهو از دست داده، در حالی که تلاش میکند روایتی بسازد که اسرائیل مظلوم است و حق پاسخ دارد.
به گفته موسوی، خروج جمعی حاضران در نشست هنگام سخنرانی نتانیاهو، پاسخی آشکار به سیاستهای شکستخورده و ویرانگر اسرائیل بود. او همچنین از موضع فؤاد حسین وزیر خارجه عراق، قدردانی کرد که در همان جلسه، اظهارات نتانیاهو را رد کرده بود.
نقش واشنگتن
صفاء الاعسم مشاور نظامی، بعید دانست که آمریکا با حملات مستقیم اسرائیل به عراق موافقت کند و بر عمق روابط راهبردی بغداد و واشنگتن تأکید کرد. او گفت: وجود توافقنامه چارچوب راهبردی و پایگاههای بزرگ آمریکایی در عراق مانع هرگونه تیره شدن سریع روابط میشود.
الاعسم افزود که شرکتهای بزرگ آمریکایی بهویژه در بخش انرژی بهتازگی وارد عراق شدهاند و «منطقی نیست چنین سرمایهگذاریهایی با حملات نظامی از بین برود». به باور او، آمریکا بهجای تشویق حمله اسرائیل، نقش آرامکننده ایفا خواهد کرد، مگر آنکه تحولات بزرگی در پرونده هستهای ایران رخ دهد.
تهدید همچنان باقی است
عباس جبوری رئیس مرکز مطالعاتی الرفد، هشدار داد که هرگونه حمله اسرائیل به گروههای عراقی میتواند کل روند سیاسی کشور را نابود کند. او گفت که رهبران و اعضای این گروهها در حال حاضر با تهدیدهای مستقیم جانی مواجهاند.
جبوری تأکید کرد که تهدیدهای نتانیاهو بخشی از پروژهای گستردهتر برای ایجاد خاورمیانه جدید است که به رهبری اسرائیل و با حمایت آمریکا دنبال میشود و عراق یکی از اهداف اصلی آن به شمار میرود.
