به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام ارشد امنیتی در وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده، طبق توافق سال گذشته با دولت عراق، مسئولیت تأمین امنیت این کشور را به‌طور کامل به دولت بغداد واگذار کرده است.

این مقام که نامش فاش نشده، در گفت‌وگو با روزنامه آمریکایی "ذا هیل" اظهار داشت: «نیروهای آمریکایی، انتقال مسئولیت مقابله با تهدیدات امنیتی از نیروهای خود به نیروهای رسمی عراق را آغاز کرده‌اند».

وی افزود که این مأموریت‌ها به نیروهای عراقی سپرده می‌شود که طی بیش از یک دهه تحت آموزش نظامی آمریکا قرار داشته‌اند.

به گزارش این روزنامه، تمرکز نظامی آمریکا از تأمین امنیت عراق به تقویت حضور در سوریه برای مقابله با تهدیدات تروریستی منتقل شده است. همچنین بخشی از نیروهایی که از عراق به اربیل منتقل شده‌اند، قرار است در آینده به خاک سوریه اعزام شوند.

شایان ذکر است که وزارت دفاع آمریکا بامداد امروز و ساعاتی پیش از آغاز تعطیلی دولت فدرال، در بیانیه‌ای از تصمیم خود برای کاهش حضور نظامی در عراق خبر داد و این اقدام را بخشی از یک "مرحله انتقالی" توصیف کرد.

.................................

