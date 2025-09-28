سقوط پهپاد اسرائیلی در نزدیکی میدان نفتی مجنون عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی عراق روز یک‌شنبه از سقوط یک فروند پهپاد در نزدیکی میدان نفتی مجنون واقع در شمال استان بصره خبر دادند.

به گفته این منبع، بررسی‌های اولیه نشان داده که پهپاد مذکور متعلق به رژیم اسرائیل بوده و در منطقه‌ای سقوط کرده که در نزدیکی مرزهای ایران قرار دارد.

هنوز مشخص نیست که این پهپاد برای عملیات شناسایی به کار گرفته شده بوده یا هدفی تهاجمی داشته است.

تحقیقات بیشتر درباره مأموریت و مسیر پروازی این پهپاد در حال انجام است.

