سقوط پهپاد اسرائیلی در نزدیکی میدان نفتی مجنون عراق

۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۱
کد خبر: 1732448
منابع امنیتی عراق امروز از سقوط یک فروند پهپاد در نزدیکی میدان نفتی مجنون واقع در شمال استان بصره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی عراق روز یک‌شنبه از سقوط یک فروند پهپاد در نزدیکی میدان نفتی مجنون واقع در شمال استان بصره خبر دادند.

به گفته این منبع، بررسی‌های اولیه نشان داده که پهپاد مذکور متعلق به رژیم اسرائیل بوده و در منطقه‌ای سقوط کرده که در نزدیکی مرزهای ایران قرار دارد.

هنوز مشخص نیست که این پهپاد برای عملیات شناسایی به کار گرفته شده بوده یا هدفی تهاجمی داشته است.

تحقیقات بیشتر درباره مأموریت و مسیر پروازی این پهپاد در حال انجام است.

