عضو اتحاد میهنی کردستان: حضور نظامی ترکیه در شمال عراق نقض آشکار حاکمیت است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مهند عقراوی» از اعضای اتحادیه میهنی کردستان، در گفتوگو با خبرگزاری «المعلومة» اعلام کرد که حضور نظامی ترکیه در شمال عراق یک بحران واقعی است که نیازمند دخالت مستقیم دولت فدرال عراق است.
او این حضور را «اشغالگری مغایر با قوانین بینالمللی و اصول حسن همجواری» توصیف کرد.
عقراوی تأکید کرد که عملیات نظامی ترکیه موجب آوارگی شمار زیادی از شهروندان کُرد از روستاها و مناطق مرزیشان شده و این مسئله تأثیرات منفی بر وضعیت انسانی و امنیتی آن مناطق داشته است.
وی از دولت عراق خواست تا مسئولیتهای ملی خود را در این زمینه بر عهده گرفته و مانع ادامه این نقضها شود.
به گفته او، اتحادیه میهنی کردستان، تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک خود را برای پایان دادن به حضور نظامی ترکیه در شمال عراق ادامه میدهد تا از حاکمیت کشور و حقوق شهروندان آسیبدیده محافظت شود.
عقراوی هشدار داد که ادامه حضور نیروهای ترکیه تهدیدی مستقیم برای امنیت داخلی عراق است و این کشور را با چالشهای سیاسی و منطقهای جدی مواجه میسازد.
او همچنین با اشاره به ادعای ترکیه مبنی بر مبارزه با حزب کارگران کردستان (پکک)، گفت که واقعیتهای میدانی نشان میدهد عملیات نظامی فراتر از اهداف اعلامشده بوده و خساراتی به غیرنظامیان و اموال آنان وارد کرده است.
عقراوی از جامعه جهانی خواست تا برای پایان دادن به این نقضهای مکرر، مسئولیت خود را ایفا کند.
شایان ذکر است که نیروهای ترکیه طی سالهای اخیر بارها عملیات نظامی در داخل خاک عراق، بهویژه در مناطق دهوک، اربیل و نینوا، به بهانه تعقیب عناصر پکک انجام داده است.
