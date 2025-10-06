رئیس اتحادیۀ جوامع اسلامی ایتالیا پس از بازداشت در کاروان صمود، به رم بازگشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در میان فعالان «کاروان جهانی صمود» که توسط نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی بازداشت شده بودند، نام یاسین لفرام، رئیس و رهبر اتحادیۀ جوامع اسلامی در ایتالیا (UCOII) نیز به چشم خورد.

واکنش اتحادیه جوامع اسلامی ایتالیا

اتحادیۀ جوامع اسلامی در ایتالیا و مسلمانان این کشور با ارسال درخواست فوری به وزارت امور خارجه و واحدهای بحران در رم و اراضی اشغالی، خواستار تأیید رسمی حضور لافرَم در فهرست افراد تحت حمایت خدمات کنسولی شد و بر نگرانی خود از احتمال نقض حقوق شهروندی او تأکید کرد.

پاسخ وزارت امور خارجه ایتالیا

وزارت امور خارجه ایتالیا پس از تأخیر، با ارسال پاسخ و عذرخواهی، اعلام کرد که نام لافرَم در فهرست رسمی قرار دارد و خدمات کنسولی لازم برای او فراهم خواهد شد.

اما طبق آخرین به‌روزرسانی‌ها، لفرام اکنون به ایتالیا بازگشته است؛ وی در ویدیویی که از خود در فرودگاه استانبول ضبط کرده بود، با شال چفیه‌ای که به گردن داشت، گفت: ما اکنون در استانبول هستیم و امشب دیر وقت به فرودگاه ایتالیا خواهیم رسید. با وجود روزهای دشوار، حالمان خوب است.

بازداشت فعالان کاروان صمود واکنش‌های گسترده‌ای در سطح جهانی داشت و منجر به اعتراضات مردمی و محکومیت‌های رسمی شد. سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل خواستار تأمین امنیت فعالان شده و سازمان ملل این حمله را «غیرقابل قبول» دانسته است.

