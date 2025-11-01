به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبران محلی مسلمان در شهر گلاسگو پس از حملات وندالیسم/خرابکارانه به مسجد مرکزی و اصلی این شهر اعلام کردند که «هیچ‌کجا نخواهند رفت». این واکنش پس از آن صورت گرفت که عبارت اولویت با اسکاتلندی‌هاست«Scots First» بر دیوار مسجد مرکزی گلاسگو در خیابان آدلپی اسپری شد. پلیس اسکاتلند این اقدام را «جرم ناشی از نفرت» توصیف کرده و تحقیقات درباره آن را آغاز کرده است.

عمر افضل، مدیر روابط عمومی انجمن مساجد اسکاتلند، گفت این حادثه یکی از موارد متعدد خرابکارانه علیه مساجد در سراسر کشور است و باعث نگرانی و ترس در میان جامعه مسلمانان شده است. او افزود: این رفتارها از روایتی سرچشمه می‌گیرد که می‌خواهد مسلمانان و مهاجران را از بافت جامعه اسکاتلند جدا کند، اما ما بخشی جدایی‌ناپذیر از این کشور هستیم و جایی نمی‌رویم.

در پی این حادثه، گروهی از سیاست‌مداران از جمله داگلاس الکساندر، وزیر امور اسکاتلند، و انس سروار، رهبر حزب کارگر اسکاتلند، به همراه زبیر احمد، نماینده مجلس از حوزه گلاسگو جنوبی، با اعضای مسجد مرکزی دیدار کردند. در این دیدار نامه‌ای از نخست‌وزیر بریتانیا نیز به مسئولان مسجد داده شد که در آن بر مخالفت دولت با اسلام‌هراسی و نژادپرستی تأکید شده بود.

دکتر زبیر احمد، که ۴۰ سال است در این مسجد نماز می‌گزارد، تأکید کرد که این اقدام هیچ ارتباطی با مباحث مشروع پیرامون مهاجرت ندارد. او گفت: اکثریت مردم گلاسگو و بریتانیا انسان‌هایی شریف و محترم‌اند و چنین رفتارهایی بازتاب دهنده دیدگاه آنان نیست. روایت نفرت‌پراکنانه ربوده شده و اکنون وظیفۀ ماست که در برابر آن بایستیم و صدای خود را بلند کنیم.

