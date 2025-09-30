به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل که اخیرا برگزار شد، بهجهت موضعگیری برخی رهبران و رؤسای جمهور کشورها در خصوص جنایات و نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه، با بازتاب ویژهای در رسانهها همراه بود.
فیصل السقاف، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و بنیانگذار وبسایت انگلیسیزبان «بلد»، در گفتوگو با ابنا به تحلیل حواشی سخنرانی «پرابوو سوبیانتو»، رئیسجمهور اندونزی، در کنفرانس دو کشوری در مقر سازمان ملل در نیویورک پرداخت و به پرسشهای مطرحشده پاسخ داد.
ابنا: موضع اندونزی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و غزه چیست؟
اندونزی همواره و حتی پیش از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در کنار فلسطینیها ایستاده است. دولت اندونزی در چندین کنفرانس منطقهای و بینالمللی اعلام کرده که نسلکشی اسرائیل را محکوم میکند. همچنین، «پرابوو سوبیانتو» به تعهد خود برای انتقال حدود ۲۰۰ هزار فلسطینی مجروح از غزه به کشور برای درمان اشاره کرد.
ابنا: تحلیل شما از قطع شدن میکروفون رئیسجمهور اندونزی در سازمان ملل چیست؟
این حادثه در حین سخنرانی رئیسجمهور در اجلاس راهحل دو کشوری به نظر میرسد یک رویه معمولی باشد، زیرا سخنرانی او از محدودیت زمانی ۵ دقیقهای فراتر رفت. اما این موضوع در رسانههای اجتماعی به بحثی جنجالبرانگیز تبدیل شده است و برخی کاربران مدعیاند که دلیل آن حمایت بیش از حد رئیسجمهور از آرمان فلسطین بوده است.
ابنا: جایگاه سازمان ملل متحد در حل مشکلات جهانی چگونه ارزیابی میشود؟
اعتبار، صلاحیت و قدرت سازمان ملل در قبال اسرائیل از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی عملاً از دست رفته است. شورای امنیت به دلیل وضعیت ناعادلانه حق وتو نتوانسته تحریمهای سیاسی، اقتصادی و نظامی علیه اسرائیل اعمال کند، در حالی که این رژیم بهطور آشکار به اصول سازمان ملل و قوانین بینالمللی بیاحترامی میکند. حق وتو به نفع صاحبان این حق و متحدانشان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و به ابزاری برای ظلم تبدیل شده است. بنابراین، سازمان ملل صلاحیت و توانایی لازم برای تحقیق درباره نسلکشی در غزه را دارد، اما چالش بزرگ این است که باید استفاده از حق وتو را بر اساس رأیگیری تغییر دهیم.
ابنا: جامعه بینالمللی چه اقداماتی باید برای متوقف کردن جنایات اسرائیل انجام دهد؟
محکومیت بهتنهایی برای توقف یا جلوگیری از نسلکشی اسرائیل کافی نیست. جهان باید تحریمهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی-فرهنگی علیه رژیم صهیونیستی اعمال کند.
ابنا: موج جدید به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط کشورهای غربی را چگونه ارزیابی میکنید؟
به رسمیت شناختن فلسطین از سوی کشورهای اروپایی تنها نوعی ابراز همدردی با رنج فلسطینیان است. آنچه مردم فلسطین نیاز دارند، اجرای عدالت از طریق اعمال تحریمها و مجازاتهای شدید علیه اسرائیل است.
