به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری اعلام کردند که کشتی «الضمیر ویژه پزشکان و خبرنگاران بینالمللی، روز سهشنبه از بندر «اوترانتو» در ایتالیا بهسوی نوار غزه حرکت کرد.
این اقدام در چارچوب «کاروان جهانی صمود» صورت گرفته و با وجود تلاشهای نیروی دریایی ایتالیا برای جلوگیری از حرکت آن، مأموریت ادامه دارد.
در بیانیهای که از سوی برگزارکنندگان این کارزار منتشر شد، آمده است که نیروی دریایی ایتالیا از همراهی با این ناوگان کنارهگیری کرده است. جورجا ملونی نخستوزیر ایتالیا، نیز خواستار توقف فوری حرکت این کشتیها شده و هشدار داده که ادامه مسیر ممکن است مانعی در مسیر صلح باشد.
وزارت خارجه ایتالیا نیز به برگزارکنندگان اطلاع داده که ناو جنگی این کشور بهزودی از طریق رادیو به سرنشینان کشتیها پیشنهاد خواهد داد تا پیش از ورود به «منطقه بحرانی» از کشتی پیاده شده و به ساحل بازگردند.
برگزارکنندگان این اقدام را «تلاش برای ناکامسازی و تفرقهافکنی در یک مأموریت انسانی و صلحآمیز» توصیف کردهاند. در ادامه بیانیه آمده است: «این رفتار، بزدلیای است که پشت دیپلماسی دروغین پنهان شده است».
برگزارکنندگان تأکید کردهاند که اگر ایتالیا واقعاً نگران جان انسانهاست، باید از ناوگان دریایی خود برای تضمین عبور امن، اجرای قوانین بینالمللی و رساندن کمکهای حیاتی استفاده کند، نه اینکه به غیرنظامیان برای عقبنشینی فشار بیاورد.
به گفته آنان، همه شرکتکنندگان در این ناوگان از خطرات آگاه بودهاند و مأموریت ادامه خواهد یافت. در بیانیه آمده است: «نیروی دریایی ایتالیا این مأموریت را ناکام نخواهد گذاشت. محاصره اسرائیل غیرقانونی است و سکوت جهانی دیگر قابل تحمل نیست».
در بیانیهای دیگر، ناوگان «کاروان صمود» اعلام کرده که در حال حاضر ۱۷۵ مایل دریایی با غزه فاصله دارد و وارد منطقهای با خطر بالا میشوند. این ناوگان هشدار داده که هرگونه حمله به آن، حملهای به فلسطین تلقی خواهد شد و امنیت شرکتکنندگان به هوشیاری جامعه جهانی وابسته است.
در پایان، برگزارکنندگان از مردم جهان خواستهاند تا این پیام را بهطور گسترده منتشر کرده و به تلاشها برای توقف نسلکشی و پیگیری تحولات غزه بپیوندند.
