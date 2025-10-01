به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کارکنان یکی از شعبههای رستورانهای زنجیرهای «کوییک» در فرانسه با بحرانی جدی مواجه شدند، پس از آنکه مالک جدید، «مهدی سمائین» که در آگوست ۲۰۲۵ این شعبه در شهر «میرینیاک» واقع در غرب بوردو را خریداری کرد، کوشید آییننامه داخلی تازهای وضع کند که به باور بسیاری، تبعیضآمیز و بهویژه علیه کارکنان مسلمان بود.
طبق گزارش سایت مدیاپارت، مالک جدید قصد داشت حدود ۳۰ کارمند – که بیشترشان دانشجویان با ریشههای مهاجرتی هستند – را با تهدید به مجازاتهایی که میتوانست تا اخراج پیش برود، از گذاشتن ریش، استفاده از حجاب، گرفتن استراحت برای افطار در ماه رمضان و حتی استفاده از حنا بر دست و ناخن منع کند.
حیات الغنامی مدیر این شعبه، گفت این دستورالعملها مستقیماً هویت فرهنگی و مذهبی کارکنان را هدف گرفته است. او تأکید کرد که مالک در پی جایگزینکردن کارکنان فعلی با افرادی سفیدپوستتر است، در حالی که بیشتر اعضای تیم جوانانی مهاجر هستند که در شرایط سخت کاری با جدیت فعالیت میکنند و نیازی به چنین فشار تبعیضآمیزی ندارند.
عقبنشینی مالک
مدیاپارت نوشت مالک ابتدا از تصمیم خود عقبنشینی نکرد و حتی به مدیر دستور کتبی داد که اجرای دستور تراشیدن ریش را تضمین کند، امری که تنش را در میان کارکنان بیشتر کرد. برخی کارکنان از جمله «مارک» و «کارل»، این جلسات را پر از توهین دانستند و یکی از آنان ناچار به استعفا شد.
با انتشار ماجرا در رسانهها، مدیریت مرکزی رستورانهای زنجیرهای «کوییک» در فرانسه وارد عمل شد و اعلام کرد از این قوانین اطلاعی نداشته است. این مدیریت تأکید کرد که هرگونه محدودیت ظاهری باید بر اساس ملاحظات ایمنی و بهداشت و نه دلایل مذهبی یا فرهنگی باشد.
در نهایت، مهدی سمائین تحت فشار انتقادات عقب نشست و گفت که این آییننامه هرگز به اجرا درنیامده و برخی مفاد آن افراطی بوده است. او وعده داد که یک بررسی اجتماعی بیطرفانه توسط نهادی مستقل انجام خواهد شد.
جنبههای حقوقی
کلارا گاندین، وکیل متخصص در تبعیض شغلی، این ماجرا را نمونه آشکار تبعیض مستقیم دانست و یادآور شد که در فرانسه، اصل بیطرفی در محیط کار تنها تحت شرایط خاص و با توجیه قوی قابل اعمال است و نمیتواند علیه دین خاصی به کار رود. او همچنین اشاره کرد که پس از دوران کرونا استفاده از ماسکهای مخصوص ریش در کوییک پذیرفته شده، بنابراین اجبار به تراشیدن ریش هیچ مبنای موجهی ندارد.
این کشمکش در حالی رخ میدهد که رستورانهای زنجیرهای «کوییک» – تحت مالکیت صندوق سرمایهگذاری آمریکایی «های کپیتال» – در تلاش برای بازگشت به بازار فرانسه پس از واگذاری بسیاری از شعب خود به «برگر کینگ» است.
با ادامه تنشها، کارکنان اعلام کردند دست به اعتصاب خواهند زد. قرار است نسخه تعدیلشده آییننامه داخلی برای رأیگیری به کمیته اجتماعی–اقتصادی ارائه شود.
مدیاپارت نتیجه گرفت که این پرونده بار دیگر دشواریهای کارکنان مسلمان در برخی محیطهای کاری فرانسه را آشکار کرده و مرزهای قدرت شرکتهای اصلی در الزام به رعایت استانداردهای ضدتبعیض را به چالش کشیده است.
