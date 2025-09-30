به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساکنان حدود ۲۰ روستا در حومه استان حماه سوریه دست به اعتصاب عمومی زدند که شامل تعطیلی مدارس، محل کار و مغازه‌ها شد. این حرکت در اعتراض به نقض‌های مداوم علیه اعضای طایفه علوی در منطقه صورت گرفت.

اعتصاب پس از حادثه‌ای آغاز شد که طی آن، چهار کارگر ساختمانی از طایفه علوی در هنگام بازگشت از کارشان در روستای «جدرین» هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس سوار بر موتورسیکلت قرار گرفتند.

این اعتصاب به‌عنوان پیامی اعتراضی علیه تنش‌های فزاینده در مناطق دارای اکثریت علوی در حومه حماه، ساحل و حمص صورت گرفت. شرکت‌کنندگان خواستار آغاز فوری تحقیقات، مجازات عاملان و پایان دادن به خشونت‌ها برای تضمین امنیت غیرنظامیان شدند.

اعتصاب از صبح روز بعد از کشتار جدرین اعلام شد. برخی روستاها با بستن مغازه‌ها و شرکت در تشییع قربانیان همراه شدند و دانش‌آموزان، معلمان و کارمندان نیز مدارس و ادارات را تعطیل کردند. روز بعد، روستاهای دیگری نیز اقدام مشابهی داشتند، اما مشارکت محدود بود و فضای عمومی مملو از ترس باقی ماند.

یک زن از روستای «بلین» می‌گوید: پس از اعلام اعتصاب، تدابیر امنیتی تشدید شد و ترس از آزار و مزاحمت برای مردم بیشتر شد. در نتیجه، برخی از اهالی از ترس سکوت کردند و مشارکت نکردند، هرچند دلشان می‌خواست اقدامی برای خون شهدای جدرین انجام دهند.

در روستای «الموعة»، بخشی از اهالی در روز نخست همراه شدند، اما مشارکت بعداً کاهش یافت. یکی از ساکنان دلیل آن را ترس از حمله روستاهای مجاور با اکثریت سنی دانست و افزود: ما همیشه در معرض تهدید هستیم و بیم داریم اعتصاب بهانه‌ای برای آغاز خشونت‌های تازه باشد.

یکی از معلمان زن توضیح داد که تعطیلی مدرسه‌شان به‌بهانه انتشار خبر شیوع بیماری هپاتیت بود، اما خانواده‌ها در واقع به اعتصاب پیوسته بودند. او تأکید کرد: ما از مرگ نمی‌ترسیم، ترس ما از آوارگی، ربایش و شکنجه است؛ هیچ‌گونه حمایتی برای غیرنظامیان علوی در اینجا وجود ندارد.

برخی اهالی، سکوت در برابر جنایت‌های فرقه‌ای علیه طایفه علوی در سوریه طی ۹ ماه گذشته از جمله آدم‌ربایی، قتل و آوارگی را نوعی قصور یا حتی همدستی حکومت می‌دانند. یکی از ساکنان جدرین گفت: تمام ایست‌های بازرسی درست چند ساعت قبل از حمله برداشته شدند، انگار به مهاجمان چراغ سبز داده شده باشد. نبود تحقیقات جدی هم باعث تکرار این فجایع می‌شود.

همزمان با اعتصاب، فعالان مدنی فراخوانی برای همبستگی با روستاهای هدف قرارگرفته منتشر کردند و از مردم خواستند مجالس عزای عمومی برپا کنند. در برخی روستاها مردم جرئت کردند و علناً عزای شهدا را برگزار کردند، درحالی‌که روستاهای دیگر تنها به حضور محدود و بی‌سر و صدا بسنده کردند.

وزارت کشور حکومت جولانی در نهایت اعلام کرد چند مظنون در پرونده جدرین بازداشت شده‌اند. پس از آن، بزرگان روستاهای علوی‌نشین در حومه استان حماه، تصمیم گرفتند که اعتصاب را تعلیق کنند.

