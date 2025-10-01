به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم اولین سالگرد شهادت طلایه‌داران محور مقاومت، علمای والامقام شیعه و مفاخر جهان اسلام، شهیدان سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفی‌الدین امشب ـ چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ ـ با حضور علمای اعلام، شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی، نهادهای بین‌المللی، خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم ولایتمدار قم در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

آیت‌الله محمد قمی معاون ارتباط بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عباسی رئیس جامعه المصطفی، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از مسئولان، طلاب و اساتید حوزه علمیه قم از ملیت‌های مختلف، و همچنین اقشار مختلف مردم قم و زائران حرم مطهر حضرت معصومه(س) در این مراسم حضور پیدا کردند.

سیدحسن نصرالله؛ نماد کامل دفاع از مظلوم

حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی به‌عنوان سخنران ویژه این مراسم با اشاره به دفاع شیعیان از مظلومان اظهار کرد: امام حسن عسکری(ع) در روایتی در خصوص شیعیان فرمودند که آنها دیگران را بر خود ترجیح می‌دهند. هزینه‌های زیادی که شهید سیدحسن نصرالله و رزمندگان حزب‌الله لبنان دادند، بابت دفاع از مردم مظلوم غزه بود. دفاع از مظلوم علامت شیعه است همچنان که ما از این مکتب آموخته‌ایم و وقتی زلزله‌ای یا سیلی در یکی از کشورهای همسایه رخ می‌دهد، ما نمی‌گوییم که به ما ربط ندارد و به مردم آسیب‌دیده در آن مناطق، کمک می‌کنیم.

وی با بیان این که شهید سیدحسن نصرالله دارای ویژگی‌های زیادی بود، افزود: مقام معظم رهبری در پیام خود به مناسبت شهادت این شهید، هفت ویژگی را برای او ذکر کردند. ایشان حساب‌شده پیام می‌دهند و خوب است که پایان‌نامه‌ای برای بررسی پیام‌های تسلیت مقام معظم رهبری، تدوین شود. رهبر انقلاب برای افراد مختلف در جریان‌های گوناگون، پیام تسلیت داده‌اند، اما لحن ایشان در این پیام‌ها متفاوت بوده است.

جایگاه شهید نصرالله از نگاه رهبر انقلاب

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: اولین ویژگی ذکر شده برای شهید سیدحسن نصرالله در پیام تسلیت مقام معظم رهبری، «مجاهد کبیر» بود. جهاد خیلی امر مهمی است و این شهید، مجاهد بزرگی به شمار می‌رفت.

دومین ویژگی ذکر شده در این پیام برای شهید سیدحسن نصرالله، «پرچمدار مقاومت» بود. مقاومت مهم است، اما پرچمدار مقاومت بودن، مهم‌تر است.

«عالم با فضیلت» سومین ویژگی ذکر شده برای شهید سیدحسن نصرالله در پیام تسلیت رهبر انقلاب است. این شهید، یک عالم تحصیل‌کرده بود و در سن جوانی از امام خمینی(ره) در بسیاری از امور، اجازه داشتند.

رفیعی با اشاره به ویژگی‌های شهید سیدحسن نصرالله از دیدگاه مقام معظم رهبری اظهار کرد: رهبر انقلاب در پیام تسلیت خود تاکید کردند که شهید سیدحسن نصرالله، یک «مدیر سیاسی» بود. خیلی از افراد، عالم بودند، اما سیاسی نبودند و خیلی از افراد سیاسی بودند، اما عالم نبودند. سخت است که خیلی از ویژگی‌ها در یک نفر جمع شود. همچنانکه امام خمینی(ره) یک رجل سیاسی به شمار می‌رفت، اما ایشان یک مرد الهی بودند.

وی افزود: «رهبری کم‌نظیر» و «مدیر و جهادگر» از ویژگی‌های دیگر ذکر شده برای شهید سیدحسن نصرالله در پیام مقام معظم رهبری بود. رهبر انقلاب فرمودند که شهید سیدحسن نصرالله، «یک فرد نبود، بلکه یک مکتب بود». امام خمینی(ره) در خصوص شهید بهشتی گفته بودند که ایشان یک ملت است. چنین شخصیت‌هایی، سابقه داشتند و ظرفیت آن‌ها فراتر از زمان خود بود.

رفیعی تاکید کرد: پرچمی که شهید سیدحسن نصرالله در دست داشت، بر روی زمین نمی‌ماند. به یقین خط مبارزه حزب الله لبنان، ادامه می یابد. خیلی از افراد برای خلع سلاح مقاومت، تلاش کردند. زمانی که یاسر عرفات با صهیونیست ها، دست داد، کسی باور نمی کرد که چند دهه بعد، هنیه ها و سنوارها جریان مقاومت مسلحانه فلسطین علیه اسرائیل را رهبری کنند.

استاد حوزه علمیه قم با بیان این که حزب‌الله لبنان، یک مکتب است، خاطرنشان کرد: راه شهید سیدحسن نصرالله ادامه دارد. این شهید اهل روضه و گریه و محبت به امام حسین(ع) بود و اکنون مزار شهید سیدحسن نصرالله محل حضور آزادی‌خواهان جهان است.

عهد مقاومت با خون شهیدان

حجت‌الاسلام والمسلمین معین دقیق نماینده جنبش حزب‌الله لبنان در ادامه مراسم در سخنانی با ابلاغ سلام مردم لبنان به ملت ایران اظهار کرد: ای ملت بزرگ ایران، سلام فرماندهان حزب‌الله، خانواده‌های شهدا و ملت لبنان را به شما ابلاغ می‌کنم. از جوار حرم مطهر حضرت معصومه(س) به مقام معظم رهبری می‌گویم که ای رهبر ما، همچون فرزندان شما نصرالله و صفی‌الدین بر عهد خود هستیم و منتظر اشاره شما می‌باشیم. با خون شهیدان عهد می‌بندیم هر چقدر که فشار دشمنان زیاد شود از شعار «هیهات من الذله» دست نکشیم.

میدان را ترک نمی‌کنیم و سلاح‌مان را تحویل نمی‌دهیم

وی ادامه داد: از سوی جریان مقاومت به شما وعده می‌دهیم که میدان را ترک نمی‌کنیم و سلاح خود را تحویل نمی‌دهیم و تلاش می کنیم که مکتب و منهج شهیدان نصرالله و صفی‌الدین را ابزار کنیم و ادامه دهیم. این شهیدان، فرد نبودند بلکه یک مکتب به شمار می‌رفتند و ما با این شهیدان عهد می‌بندیم که در میدان بمانیم و پرچم عزت و کرامت را در دست نگه داریم. فرزندان مکتب نصرالله و صفی‌الدین از فشارها و تهدیدات دشمن هراسی ندارند.

نماینده جنبش حزب‌الله لبنان در شهر قم با تشکر از حضور اقشار مختلف مردم در مراسم بزرگداشت شهیدان نصرالله و صفی‌الدین خاطرنشان کرد: از جانب فرماندهی از شرکت‌کنندگان در این مراسم تشکر می‌کنم، همچنین از دفتر مقام معظم رهبری و موسسات و نهادهای دیگر مشارکت‌کننده در این مراسم، قدردان هستیم.

از عهد حاضران با خون شهیدان تا مدیحه‌سرایی برای اهل‌بیت(ع)

در بخش‌های مختلف این مراسم حاضران با سردادن شعارهایی علیه استکبار و صهیونیسمانزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در کشتار مردم مظلوم غزه اعلام کردند. حاضران با خود شهیدان مقاومت عهد بستند که هرگز تن به ذلت نداده و راه و مرام شهیدان را ادامه خواهند داد.

بخش پایانی این مراسم مدیحه‌سرایی مادحان اهل‌بیت(ع) مسعود زمانی و حاج علی مالکی‌نژاد بود.

شایان ذکر است که در برگزاری این مراسم دفتر رهبر انقلاب در قم، تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، مرکز مدیریت و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، جامعه مدرسین و شورای عالی حوزه، حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه الزهراء، استانداری قم، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، موسسه آل‌البیت، جامعه آل‌البیت العالمیه، مجمع الامام الصادق(ع)، مجمع نمایندگان طلاب، گروه‌های مقاومت (حزب‌الله، حشدالشعبی، کتائب، زینبیون، فاطمیون، حیدریون، حسینیون) و مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، مشارکت داشتند.

