نماینده سابق پارلمان عراق: سرنوشت ۷۰ درصد از مفقودان ترکمان همچنان نامعلوم است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده سابق پارلمان عراق، اعلام کرد که با وجود گذشت بیش از یازده سال، سرنوشت اکثر مفقودان ترکمان در جریان حملات داعش در ژوئن ۲۰۱۴ هنوز مشخص نشده است.

«فوزی اکرم» در گفت‌وگو با «بغداد الیوم» اظهار داشت: «ده‌ها روستا، قصبه و شهر ترکمان‌نشین از نخستین اهداف حملات داعش پس از ژوئن ۲۰۱۴ بودند، به‌ویژه در تلعفر و مناطق اطراف آن، تا بخش‌هایی از استان‌های نینوا، صلاح‌الدین و دیاله». وی افزود که حدود ۷۰ درصد از مفقودان ترکمان هنوز پیدا نشده‌اند.

او تأکید کرد که عملیات جست‌وجو همچنان ادامه دارد و هر زمان اطلاعات جدیدی به دست آید، بررسی‌ها از سر گرفته می‌شود.

تاکنون ده‌ها جسد از گورهای دسته‌جمعی کشف شده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها گور بئر علو عنتر در نزدیکی تلعفر است.

اکرم با اشاره به اینکه ترکمان‌ها از جمله آسیب‌دیده‌ترین اقشار در جریان جنایات داعش و تخریب روستاهایشان بودند، خواستار مداخله فوری دولت برای رسیدگی به این پرونده شد تا خانواده‌های مفقودان پس از بیش از یک دهه انتظار، روزنه‌ای از امید برای یافتن عزیزان خود داشته باشند.

گفتنی است استان‌های نینوا، صلاح‌الدین و دیاله در ژوئن ۲۰۱۴، شهرها و روستاهای ترکمان‌نشین، به‌ویژه تلعفر، هدف حملات شدید داعش قرار گرفتند که با قتل‌عام و آوارگی هزاران خانواده همراه بود.

ترکمان‌های تلعفر به‌طور خاص از قربانیان اصلی آن دوره بودند؛ صدها نفر از مردان، زنان و کودکان آن‌ها ربوده شدند و بسیاری از روستاهایشان به‌طور کامل نابود یا تخریب شدند.

با وجود کشف برخی گورهای دسته‌جمعی، سرنوشت شمار زیادی از مفقودان ترکمان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

