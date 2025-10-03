تظاهرات مردم «صعده» یمن در حمایت از غزه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهروندان یمنی همچون هفتههای گذشته این هفته نیز در استان «صعده» واقع در شمال غربی یمن برای حمایت از مردم غزه اقدام به برگزاری راهپیمایی کردند.
این راهپیمایی با شعار «در کنار غزه هستیم، توطئه صهیونیستی-آمریکایی را نمیپذیریم» برگزار شد. شهروندان یمنی در این تظاهرات تاکید کردند که هرگز غزه را تنها نخواهند گذاشت.
شهروندان یمنی در تظاهراتهای روز جمعه خود اعلام میکنند که در مقابل کشتار و گرسنگی که رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه انجام میدهد، در کنار آنها ایستادهاند و از نیروهای مسلح خود میخواهند در راستای حمایت از مردم مظلوم غزه عملیاتهای خود را در عمق سرزمینهای اشغالی گسترش دهند.
دیروز سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصار الله یمن نیز در سخنرانی هفتگی خود با اشاره به وضعیت نوار غزه و توطئههای آمریکا و رژیم صهیونیستی و ضعف جهان اسلام تصریح کرد: ما در آستانه تکمیل دو سال کامل، پس از پایان دورۀ هشتادم سازمان ملل و رسیدن خشم جهانی به اوج خود هستیم که دشمن اسرائیلی همچنان به نسلکشی علیه مردم فلسطین ادامه میدهد.
رهبر انصارالله یمن، گفت: دشمن اسرائیلی در اقدامات خود به شراکت و حمایت آمریکا و کوتاهی و سستی وحشتناک نظامهای عربی و اسلامی دل بسته است و این در حالی است که ظرف همین چند روز بیش از 2500 نفر شهید و مجروح شدهاند که بیشتر آنها زن و کودک هستند و بسیاری هم آواره شدهاند و برخی نیز هچنان در محلات تحت محاصره شهر غزه ماندهاند.
