دادگاه ایالتی هند درخواست توقف تخریب مسجد را رد کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه عالی الله‌آباد هند درخواست فوری کمیته مسجد شهر سامبال، واقع در ایالت اوتارپرادش هند، برای توقف تخریب مسجد منطقه را رد کرد؛ تخریب مسجد با طرح ادعای اینکه این مکان در زمین دولتی بنا شده است، صورت گرفت.

عملیات تخریب در روز جشن دوسارا، از مهم‌ترین جشن‌های هندوها، توسط اداره منطقه سامبال انجام شد. بخش‌هایی از مسجد با حضور حدود ۲۰۰ نیروی پلیس تخریب شد.

کمیته مسجد اظهار داشت: تخریب در ایام تعطیل مذهبی می‌تواند باعث ناآرامی شود. اعضای کمیته حتی پیش از پایان مهلت قانونی، تلاش کردند بخش‌هایی از دیوار را خودشان برچینند.

