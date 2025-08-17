به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در گزارشی مستقل که از سوی «شورای مسلمانان هندیتبار بریتانیا» و «انجمن سیاست اجتماعی» منتشر شده، ریشه ناآرامیهای لستر در سال ۲۰۲۲ را به افراطگرایی هندووتوا، اسلامهراسی ساختاری و ناکارآمدی سیاستهای دولتی نسبت داده است.
این تحقیق بر اساس روایت نزدیک به ۵۰۰ نفر از ساکنان مسلمان لستر در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ انجام شده و روایت رسمی درباره «درگیری متقابل مسلمانان و هندوها» را زیر سؤال برده است.
بر اساس این گزارش، خشونتها نه حاصل درگیری ناگهانی، بلکه نتیجه سالها تحریک و نفوذ ایدئولوژی هندووتوا بوده است. ساکنان به رفتارهایی همچون شعارهای ملیگرایانه، راهپیماییهای تحریکآمیز در محلههای مسلماننشین، آزار و مزاحمت مقابل مساجد و تعرض به زنان محجبه اشاره کردهاند. همچنین نقش پررنگ شبکههای اجتماعی و «اکوسیستم دیجیتال هندووتوا» در گسترش روایتهای اسلامهراسانه برجسته شده است.
این گزارش تأکید میکند که جامعه هندو در لستر بهطور کلی مقصر نیست و تنها یک اقلیت افراطی با انتقال ایدئولوژی هندووتوا فضای شهر را متشنج کرده است.
این تحقیق همچنین تأیید میکند که وزارت کشور بریتانیا پیشتر نقش افراطگرایی هندوگرایانه در حوادث لستر را مطرح کرده بود؛ موضوعی که تاکنون در چارچوب مقابله با افراطگرایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
**************
