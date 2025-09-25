حکم جنجالی دادگاه ایالتی هند برای تخریب مسجد ۴۰۰ ساله

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه عالی ایالت گجرات در غرب هند با هدف تسهیل ترافیک و با تأکید بر توسعۀ شهری با تخریب بخشی از مسجد ۴۰۰ سالۀ مَنسا در این ایالت موافقت کرد.

این حکم که به شهرداری شهر احمدآباد در ایالت گجرات اجازه می‌دهد تا برای اجرای طرح تعریض جاده‌ای که با هدف کاهش ازدحام در مسیر ایستگاه راه‌آهن طراحی شده، اقدام کند. قاضی دادگاه، با رد درخواست متولی مسجد برای تعویق چهارهفته‌ای حکم، این رأی را صادر کرد.

متولیان مسجد تأکید داشتند این مسجد، که پیشینه‌ای تاریخی دارد، از اهمیت فرهنگی و مذهبی بالایی برخوردار است و تخریب آن ناقض تضمین‌های قانون اساسی دربارۀ آزادی مذهبی است.

آن‌ها همچنین ضمن ابراز تأسف از این حکم، اظهار داشتند شهرداری به اعتراض‌های ثبت‌شده توجهی نداشته است.

