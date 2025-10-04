طالبان و موبایل زنان؛ ماجرا چیست؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش از رسانه‌های مختلف روز جمعه ۱۱ مهرماه، در برخی مساجد کابل، خطیبان منصوب طالبان از منبرها به مردم گفته‌اند که استفاده زنان از موبایل‌های هوشمند «سبب فساد در خانواده‌ها» می‌شود و مردان باید از این موضوع جلوگیری کنند.

منابع محلی در گفتگو با رسانه‌ها گفته‌اند که این توصیه‌ها از سوی مسئولان وزارت حج و اوقاف طالبان به روحانیون ابلاغ شده است تا در خطبه‌ها مورد تأکید قرار گیرد. با این حال، مقام‌های رسمی این وزارت تاکنون در این‌باره واکنشی نشان نداده‌اند و صحت یا سقم این دستور به طور رسمی تأیید یا رد نشده است.

در همین حال، شماری از شهروندان و فعالان حقوق زن در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این موضوع واکنش تند نشان داده‌اند. یکی از زنان ساکن کابل گفته است:

«موبایل برای ما فقط وسیله تماس نیست، ابزار آموزش آنلاین و کار از راه دور است. چنین توصیه‌هایی توهین به زنان تحصیل‌کرده افغانستان است و نشانه نگاه تبعیض‌آمیز طالبان به نیمی از جامعه.»

گزارش‌ها حاکی است که پیش‌تر نیز در استان قندهار افغانستان، طالبان در برخی مساجد از زنان خواسته بودند از موبایل‌های هوشمند استفاده نکنند و برخی خطیبان آن را «عامل گمراهی» خوانده بودند.

در حالی‌که هنوز مشخص نیست این اقدام در سطح ملی ابلاغ شده یا تنها محدود به چند منطقه است، منتقدان معتقدند چنین رویکردهایی در ادامه سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه زنان و در تضاد آشکار با نیازهای آموزشی و ارتباطی جامعه امروز افغانستان است.

