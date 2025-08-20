به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجله‌ی انگلیسی فرست پست در گزارشی با عنوان «با برادران طالبان خود خوش بگذرانید» نوشته است که پس از سقوط کابل در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت، زنان افغانستان با محدودیت‌های شدید مواجه شدند.

آنان از حضور در مکان‌های عمومی، تحصیل در مدارس و دانشگاه‌ها، اشتغال در نهادهای دولتی و غیردولتی، و حتی فعالیت‌های ساده اجتماعی مانند ورزش یا رفتن به پارک‌ها منع شده‌اند.

بر اساس آمار، طالبان تاکنون نزدیک به ۱۰۰ فرمان برای محدودسازی زنان افغانستان صادر کرده است.

با این حال، گزارش نشان می‌دهد که گردشگری در افغانستان طی دو سال گذشته رونق گرفته است.

به گفته معاون وزارت گردشگری طالبان، سال گذشته حدود ۹۰۰۰ گردشگر خارجی وارد افغانستان شدند و تنها در سه ماه نخست امسال این رقم به ۳۰۰۰ نفر رسیده است.

بسیاری از این افراد، به‌ویژه تولیدکنندگان محتوا از اروپا، آمریکا و استرالیا، ویدیوهایی از مناظر طبیعی و مهمان‌نوازی محلی منتشر می‌کنند و تجربه خود را «شگفت‌انگیز» توصیف کرده‌اند.

برخی از این تولیدکنندگان حتی قوانین سختگیرانه علیه زنان را نشانه «احترام» و «ارزش‌گذاری» خوانده‌اند؛ موضوعی که خشم فعالان حقوق بشری را برانگیخته است.

اورزالا نعمت، پژوهشگر افغانستانی، این محتواها را «گزینشی» و «پنهان‌کننده واقعیت‌های تلخ» توصیف کرده و نظیفه حق‌پل آن‌ها را «ابزار تبلیغاتی طالبان» دانسته است.

در همین حال، زنان افغانستانی روایت متفاوتی دارند.

آرزو، یکی از ساکنان بامیان، گفته است: «شرایط برای زنان هر روز بدتر می‌شود.» سازمان ملل نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که زنان در افغانستان «به‌طور کامل از جامعه حذف شده‌اند.»

منیژه بختیاری، سفیر افغانستان در اتریش، تأکید کرده است که نباید با نمایش زیبایی‌های طبیعی کشور، بی‌عدالتی‌ها و فشارها علیه زنان پنهان شود: «سفر باید چشم‌ها را به واقعیت باز کند، نه اینکه ابزار بزک چهره طالبان شود.»

این گزارش در نهایت نتیجه می‌گیرد که گرچه گردشگری می‌تواند منبع درآمد برای افغانستان باشد، اما استفاده طالبان از این روند برای بهبود تصویر بین‌المللی خود، بدون تغییر در سیاست‌های سرکوب‌گرانه، پرسش‌های جدی را درباره ماهیت واقعی این «رونق گردشگری» برمی‌انگیزد.

