قدردانی ستاد امر به معروف قم از نقش پلیس در صیانت از نظم، فرهنگ و عفاف اجتماعی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های مؤمنانه و قانون‌مدار آنان در حفظ امنیت، ارتقای نظم اجتماعی و پاسداری از ارزش‌های فرهنگی و دینی قدردانی کرد.

در متن این پیام آمده است:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امروز فراتر از یک نهاد صرفاً امنیتی، به‌عنوان محور تعادل اجتماعی و تکیه‌گاه فرهنگ عمومی کشور شناخته می‌شود.

حضور ارزشمند و تلاش‌های شجاعانه مأموران نیروی انتظامی در پاسداری از امنیت شهرها و آرامش اجتماعی، زمینه‌ساز زیستی امن و با ثبات برای آحاد مردم است. هفته نیروی انتظامی فرصتی مغتنم برای تقدیر از فداکاری‌های خاموش مردان مؤمنی است که با ایثار، اخلاص و احساس مسئولیت، آرامش را به جامعه هدیه می‌کنند.

نیروی انتظامی در گذار از نهادی صرفاً حافظ قانون، به نهادی فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است که نقشی مؤثر در پاسداری از ارزش‌های اخلاقی و پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی ایفا می‌کند. این نهاد انقلابی با رویکردی هوشمند، مؤمنانه و مردم‌محور، حافظ امنیت اخلاقی جامعه و پشتیبان سلامت فرهنگی کشور است.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم با باور راسخ به ضرورت هم‌افزایی نهادهای مسئول و مشارکت آگاهانه مردم، از رویکرد قانون‌مدار و فرهنگی نیروی انتظامی در ارتقای نظم اجتماعی تقدیر کرده و آمادگی خود را برای همکاری در برنامه‌های مشترک فرهنگی، آموزشی و اجتماعی اعلام می‌دارد.

در شهر مقدس قم، که پاسداری از ارزش‌های دینی و فرهنگی از مهم‌ترین اولویت‌های اجتماعی است، خدمت صادقانه نیروهای انتظامی نشانه‌ای از عشق به میهن، وفاداری به مردم و التزام به آرمان‌های الهی است. ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم ضمن گرامی‌داشت یاد و نام شهدای والامقام فراجا، از خداوند متعال برای فرماندهان و کارکنان این نهاد مقدس، توفیق، عزت و سلامتی روزافزون مسئلت دارد.

باشد که با همدلی نهادهای فرهنگی، اجتماعی و انتظامی، امنیت مادی و معنوی جامعه استوارتر شود و ارزش‌های الهی و انسانی بیش از پیش در زندگی مردم جلوه یابد.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم

هفته نیروی انتظامی گرامی باد

