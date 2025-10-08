به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرنگار الجزیره اعلام کرد که درگیریها میان ارتش سودان و نیروهای «پشتیبانی سریع» در شهر الفاشر واقع در شمال ایالت دارفور غربی بار دیگر از سر گرفته شد.
این درگیریها تنها چند ساعت پس از اعلام ارتش مبنی بر تسلط بر مواضع دفاعی پیشرفته در این شهر رخ داد.
درگیریها عمدتاً در محورهای شمالی و شرقی شهر متمرکز بودهاند؛ شهری که از سال ۲۰۲۴ تحت محاصره نیروهای پشتیبانی سریع قرار دارد.
ارتش سودان در بیانیهای اعلام کرد که نیروهایش موفق شدهاند برخی مواضع دفاعی پیشرفته را از وجود نیروهای پشتیبانی سریع پاکسازی کرده و خساراتی در زمینه تجهیزات و نفرات به آنان وارد کنند.
همچنین ارتش اعلام کرد که چندین خودروی جنگی را با تجهیزات کامل به تصرف درآورده و شش خودروی دیگر از جمله خودروهای زرهی را منهدم کرده است.
طبق این بیانیه، نیروهای پشتیبانی سریع حملهای به محور جنوبی شهر الفاشر انجام دادند، اما ارتش توانست این حمله را دفع کرده و تلفات سنگینی به مهاجمان وارد کند.
نیروهای پشتیبانی سریع از ۱۰ مه ۲۰۲۴ شهر الفاشر را تحت محاصره قرار دادهاند. ارتش سودان نیز از آن زمان در تلاش برای بازپسگیری این شهر است که بهعنوان مرکز عملیات انسانی برای پنج ایالت دارفور شناخته میشود.
اهمیت استراتژیک الفاشر بسیار بالاست و کارشناسان معتقدند بازپسگیری آن میتواند آغاز شکست گسترده نیروهای پشتیبانی سریع باشد؛ نیروهایی که پیشتر در اوت گذشته کنترل خود بر خارطوم را نیز از دست دادهاند.
در هفتههای اخیر، مناطق تحت کنترل نیروهای پشتیبانی سریع بهسرعت کاهش یافته و ارتش سودان توانسته دامنه پیروزیهای خود را گسترش دهد.
از اواسط آوریل ۲۰۲۳، ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع درگیر جنگی خونین شدهاند که طبق آمار سازمان ملل و مقامات محلی، بیش از ۲۰ هزار کشته و حدود ۱۵ میلیون آواره و پناهنده برجای گذاشته است. با این حال، مطالعهای از سوی دانشگاههای آمریکایی تعداد قربانیان را حدود ۱۳۰ هزار نفر برآورد کرده است.
