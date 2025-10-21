وقوع انفجارهای شدید در خارطوم پایتخت سودان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خارطوم پایتخت سودان بامداد امروز سهشنبه با صدای انفجارهای مهیب ناشی از حملات پهپادی، به لرزه افتاد.
به گفته خبرنگار شبکه الغد، این حملات همزمان با بازگشایی رسمی فرودگاه بینالمللی خارطوم صورت گرفت که قرار است از روز چهارشنبه فعالیت خود را برای پروازهای داخلی از سر بگیرد.
شاهدان عینی گزارش دادند که صدای انفجارها در نزدیکی فرودگاه شنیده شده و همزمان، سامانههای پدافند هوایی ارتش سودان برای مقابله با پهپادها فعال شدهاند.
اداره هواپیمایی کشوری سودان روز دوشنبه با صدور اطلاعیهای اعلام کرده بود که فرودگاه خارطوم از ۲۲ اکتبر فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.
این حملات در ادامه موجی از حملات پهپادی است که هفته گذشته توسط نیروهای واکنش سریع به مناطق مختلفی از ایالت خارطوم و شهر دُبّه در ایالت شمالی انجام و منجر به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان شد.
در یکی از شدیدترین حملات اخیر، چهار انفجار بزرگ منطقه «عِد بابکر» در شرق نیل را لرزاند؛ حملهای که با پهپادهای انتحاری انجام شد و بهعنوان یکی از سنگینترین حملات هفتههای اخیر توصیف شده است.
در هفتههای گذشته، نیروهای واکنش سریع، حملات خود را در مناطق مرکزی و غربی سودان افزایش دادهاند. حملات پهپادی در ایالتهای شمال کردفان و شمال دارفور نیز قربانیان زیادی برجای گذاشته است.
در ایالت شمال دارفور، درگیریها میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع در محورهای شمالی و شمال شرقی شهر فاشر شدت گرفته است.
گفتنی است سودان از آوریل ۲۰۲۳ درگیر جنگی خونین بر سر قدرت میان ارتش به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای واکنش سریع به فرماندهی محمد حمدان دقلو است.
طبق آمار سازمان ملل، بیش از ۱۲ میلیون نفر، در طی این درگیریها آواره شدهاند و حدود ۲۶ میلیون نفر ـ تقریباً نیمی از جمعیت کشور ـ در معرض خطر گرسنگی قرار دارند.
همچنین حدود ۳۰۰ هزار نفر همچنان در شهر محاصرهشده فاشر زندگی میکنند و شرایط آنان بهطور فزایندهای بحرانی و ناامیدکننده گزارش شده است.
