بحران گرسنگی در غرب سودان/ ساکنان الفاشر به خوردن خوراک دام و پوست حیوانات روی آوردند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر الفاشر در غرب سودان با بحران انسانی بیسابقهای روبهروست؛ جایی که بسیاری از ساکنان برای ادامه زندگی ناچار به پختن و خوردن پوستهای قدیمی گاو شدهاند. این وضعیت در پی محاصره شدید و کمبود تقریباً کامل غذا و کمکهای بشردوستانه به وجود آمده است.
«کمیته مقاومت محلی» در الفاشر با انتشار ویدئویی، صحنههایی از پختن پوست گاو روی آتش ملایم را نشان داد و اعلام کرد که مردم ابتدا از خوراک دام تغذیه میکردند و پس از پایان یافتن آن، به خوردن پوستها روی آوردند.
صالح عبدالله، مردی ۴۷ ساله، پس از سه روز بیغذایی گفت: «پوست گاو را کباب کردیم، حتی برای همین هم تهیه هیزم بسیار دشوار بود.» صلاح آدم، جوان ۲۸ ساله نیز گفت که به یک نهاد محلی وابسته بوده که شش روز است فعالیتش متوقف شده و از روز چهارشنبه هیچ غذایی نخورده است.
بر اساس گزارش کمیتههای مقاومت محلی، محاصرهای که بیش از یک سال است توسط نیروهای واکنش سریع اعمال شده، منجر به پایان ذخایر غذایی و تعطیلی مراکز پناهدهی اجتماعی شده که پیشتر وعدههای غذایی مردم را تأمین میکردند. حتی خوراک دام که به غذای انسان تبدیل شده بود، اکنون کمیاب شده است.
الفاشر آخرین شهر بزرگ در منطقه دارفور است که هنوز تحت کنترل نیروهای واکنش سریع قرار نگرفته. این نیروها از ماه اوت حملات خود را شدت بخشیدهاند و با ایجاد خاکریزهایی به طول ۶۸ کیلومتر، شهر را محاصره کردهاند. تنها گذرگاه باقیمانده نیز به محلی برای اخاذی از غیرنظامیان تبدیل شده است.
طبق اعلام سازمان بینالمللی مهاجرت، جمعیت الفاشر از بیش از یک میلیون نفر به حدود ۴۱۳ هزار نفر کاهش یافته است.
جنگ خونین میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده، تاکنون دهها هزار کشته برجای گذاشته و به گفته سازمان ملل، بدترین بحران انسانی جهان را رقم زده است؛ بیش از ۱۳ میلیون نفر نیز آواره شدهاند.
