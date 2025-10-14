سودان در آتش بحران/ ۷۷ غیرنظامی در دارفور کشته شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تشدید درگیریها در منطقه دارفور سودان، شهر الفاشر شاهد حملهای مرگبار با پهپاد بود که به کشته شدن دستکم ۷۷ غیرنظامی انجامید.
دولت سودان «نیروهای واکنش سریع» را مسئول این حملات دانسته، در حالی که این گروه هرگونه دخالت را رد کرده است. وضعیت انسانی در منطقه بهشدت رو به وخامت گذاشته و غیرنظامیان با چالشهای فزایندهای مواجه هستند.
دولت سودان روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای واکنش سریع در حملهای پهپادی به اردوگاه آوارگان در الفاشر بزرگترین شهر دارفور، بیش از ۶۰ غیرنظامی را به قتل رساندهاند.
در همان روز، بیش از ۲۰ نفر دیگر نیز در شهر الکومة در اثر حمله هوایی ارتش کشته و دهها تن زخمی شدند. بدین ترتیب، شمار قربانیان این دو حمله همزمان به دستکم ۷۷ کشته و دهها زخمی، از جمله زنان و کودکان، رسید.
در واکنش به این اتهامات، نیروهای واکنش سریع، ارتش را متهم به انجام حملات پهپادی در منطقه تحت کنترل خود در الکومة کرد و اعلام کرد که در این حملات بیش از ۲۰ غیرنظامی جان باختهاند.
این گروه همچنین ادعاهای مربوط به حمله به اردوگاه آوارگان در الفاشر را «دروغین» خوانده و بر پایبندی خود به قوانین درگیری و حفظ جان غیرنظامیان تأکید کرده است.
شورای حاکمیتی سودان، بالاترین نهاد حکومتی کشور، این حملات را «جنایت» توصیف کرد که مستلزم اقدام فوری جامعه جهانی برای ریشهکن کردن میلیشیای تروریستی است.
در بیانیهای رسمی آمده است: «حمله خونین به الفاشر تنها عزم ملت سودان را برای نابودی این گروه که امنیت منطقه و کل منطقه را تهدید میکند، تقویت میکند.»
دولت سودان از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا با اعمال فشار بر «نیروهای واکنش سریع»، آنها را به اجرای قطعنامه ۲۷۳۶ وادار کند؛ قطعنامهای که خواستار رفع فوری محاصره الفاشر و توقف حملات به این شهر است.
وزارت بهداشت سودان نیز اعلام کرد که در حمله به اردوگاه آوارگان، ۵۸ نفر از جمله ۱۷ کودک، ۲۲ زن و چند تن از کادر درمانی کشته شدهاند. این وزارتخانه نسبت به تداوم حملات به مراکز درمانی هشدار داد.
مشاور رئیسجمهور آمریکا حملات «نیروهای واکنش سریع» به الفاشر را محکوم کرد و تأکید کرد که «هیچ توجیهی برای هدف قرار دادن عبادتگاهها، بیمارستانها و غیرنظامیان وجود ندارد.» او از طرفهای درگیر خواست تا درک کنند که راهحل نظامی برای این بحران وجود ندارد.
در همین حال، درگیریهای نظامی میان ارتش و «نیروهای واکنش سریع» ادامه دارد. ارتش اعلام کرد که حملات هماهنگ دشمن را دفع کرده، اما «نیروهای واکنش سریع» همچنان در چند محور در حال پیشروی هستند و با تشدید حملات توپخانهای و استفاده از پهپادها، جان هزاران غیرنظامی در الفاشر را تهدید میکنند.
