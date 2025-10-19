به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «أرکو مناوی» استاندار اقلیم دارفور در غرب سودان، حملات اخیر نیروهای واکنش سریع به شهر الفاشر، مرکز ایالت شمال دارفور را «در حد نسل‌کشی» توصیف کرد.

او در گفت‌وگو با تلویزیون رسمی سودان، این نیروها را «میلیشیای شورشی» خواند و آن‌ها را به هدف قرار دادن تجمعات غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان و زنان، متهم کرد.

مناوی تأکید کرد که تلاش‌ها برای شکستن محاصره شهر الفاشر ادامه دارد.

منابع نظامی وابسته به نیروهای مشترک هم‌پیمان با ارتش سودان روز شنبه اعلام کردند که موفق به دفع حمله زمینی گسترده نیروهای «پشتیبانی سریع» از سه محور اصلی به شهر الفاشر شده‌اند. این حمله با گلوله‌باران شدید مناطق مسکونی و مراکز اسکان آوارگان همراه بود.

طبق گزارش‌ها، این شهر از ماه مه ۲۰۲۴ در محاصره نیروهای واکنش سریع قرار دارد و با وجود حملات مکرر، نتوانسته‌اند خطوط دفاعی ارتش سودان را در منطقه بشکنند.

منابع نظامی اعلام کردند که نیروهای ارتش و متحدانش توانسته‌اند تلفات سنگینی از حیث نفرات و تجهیزات نظامی، به مهاجمان وارد کنند.

دولت سودان و نهادهای بین‌المللی، نیروهای واکنش سریع را به حملات مکرر به مناطق مسکونی و اردوگاه‌های آوارگان در اطراف الفاشر متهم کرده‌اند.

گفتنی است از زمان آغاز درگیری‌ها میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع در آوریل ۲۰۲۳، بیش از ۲۰ هزار نفر کشته شده‌اند و طبق آمار سازمان ملل، حدود ۱۵ میلیون نفر آواره یا پناهنده شده‌اند.

