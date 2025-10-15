به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه صبح امروز از گذرگاه رفح به سوی نوار غزه حرکت کردند.

خبرنگار شبکه «القاهرة الإخباریة» گزارش داد که این کامیون‌ها شامل سوخت و گاز بوده و به سمت گذرگاه‌های «کرَم ابو سالم» و «العوجة» در حرکت هستند.

بر اساس این گزارش، کامیون‌ها پس از رسیدن به گذرگاه‌ها، تحت نظارت و بررسی نیروهای اسرائیلی قرار می‌گیرند که ممکن است اجازه ورود آن‌ها را صادر کرده یا مانع شوند.

هم‌زمان، «رادیو کان» رسانه دولتی اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل تصمیم گرفته، گذرگاه رفح را بازگشایی کرده و اجازه انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه را صادر کند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که جنبش حماس اجساد چهار گروگان اسرائیلی را تحویل داد.

همچنین گزارش شده که اسرائیل برخی اقدامات تنبیهی علیه حماس را که شامل کاهش تعداد کامیون‌های کمک‌رسانی به نصف بود، لغو کرده است.

گفتنی است از ۷ اکتبر، اسرائیل محاصره کامل و سختی را بر غزه اعمال و تمامی منابع برق، سوخت و غذا را قطع کرده است؛ اقدامی که با هشدارهای شدید سازمان‌های امدادی وابسته به سازمان ملل درباره وقوع فاجعه انسانی در غزه همراه بوده است.

همچنین، اسرائیل گذرگاه رفح را هدف حملات هوایی قرار داد تا مانع ورود کمک‌های بشردوستانه شود؛ اقدامی که با محکومیت گسترده بین‌المللی و اعتراض نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شد.

.......................................

پایان پیام/ 167