دولت پاکستان از بازداشت یک هسته تروریستی خبر داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات پاکستان امروز جمعه اعلام کردند که چهار نفر از یک هسته تروریستی را که رهبری آن در افغانستان مستقر است و با بمبگذاری انتحاری اخیر در پایتخت اسلامآباد ارتباط داشته، بازداشت کردهاند.
دولت پاکستان تأیید کرد که چهار عضو مرتبط با تحریک طالبان پاکستان که در این حمله دست داشتند، بازداشت شدهاند. دولت در پستی در پلتفرم «ایکس» فاش کرد که این هسته در هر مرحله از سوی رهبران خود در افغانستان دستور و هدایت دریافت میکرد.
پاکستان پیشتر چند شهروند افغانستانی را به دست داشتن در انفجار انتحاری روز سهشنبه و همچنین یک حمله خونین جداگانه در نزدیکی مرز متهم کرده بود. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان گفت که فرد انتحاری که در مقابل دادگاهها در یک منطقه مسکونی خود را منفجر کرد، اهل افغانستان بود.
وقتی از وزیر کشور پاکستان درباره چگونگی برخورد دولت با افغانستان سؤال شد، پاسخ داد: در سطح دولت درباره اقدام لازم تصمیمگیری خواهد شد.
نقوی افزود: شهروندان افغانستانی همچنین در حملهای در همان روز به مدرسه نظامی وانا در شمال غرب پاکستان مشارکت داشتهاند. این حمله به کشته شدن سه نفر منجر شد.
تحریک طالبان پاکستان مسئولیت بمبگذاری در اسلامآباد که نخستین حمله در پایتخت پاکستان طی حدود سه سال گذشته است، بر عهده گرفت. در این انفجار ۱۲ نفر کشته و ۲۷ نفر زخمی شدند.
این حمله نگرانیهایی از احتمال تشدید تنش میان پاکستان و افغانستان ایجاد کرده است، بهویژه پس از درگیریهای شدید میان دو کشور که یک هفته در ماه اکتبر گذشته ادامه داشت.
