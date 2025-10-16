دستور تخلیه فوری اردوگاههای پناهندگان افغان در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با افزایش تنش‌های مرزی میان طالبان و ارتش پاکستان، دولت این کشور دستور تخلیه فوری ۲۸ اردوگاه پناهندگان افغان در سراسر ایالت خیبر پختونخوا را صادر کرد.

براساس این فرمان جدید، همه پناهندگان افغان ساکن در این اردوگاه‌ها باید فوراً به افغانستان فرستاده شوند.

دو روز قبل هم منابع محلی از شهر کویته در ایالت بلوچستان پاکستان به خبرگزاری دید گزارش داده بودند که عملیات گسترده‌ای را برای شناسایی و بازداشت مهاجران افغان فاقد مدرک در مناطق مختلف این شهر آغاز شده است.

به گفته این منابع، مأموران پلیس از روز سه‌شنبه (۲۲ مهر) با اجرای بازرسی‌های خانه‌به‌خانه، ده‌ها مهاجر افغان از جمله زنان را بازداشت کرده‌اند.

یکی از مهاجران ساکن در منطقه شیعه‌نشین «هزاره‌تاون» کویته به منابع گفته است که نیروهای پلیس از ساعات نخست صبح روز سه‌شنبه وارد منازل مردم شده و بدون توجه به اعتراض ساکنان، زنان و مردان مهاجر را بازداشت کرده‌اند. به گفته او حتی خانواده‌هایی که سال‌ها است در پاکستان زندگی می‌کنند نیز از این عملیات در امان نمانده‌اند.

در تأیید این گزارش، یکی از ساکنان کویته به رسانه‌های محلی گفته است که از خانه او و همسایه‌اش، پنج زن مهاجر فاقد مدرک اقامت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

خواجه محمدآصف، وزیر دفاع پاکستان، با افزایش درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان در تازه‌ترین اظهارات خود با اشاره به تغییر شرایط روابط با طالبان گفت: «پاکستان باید در سیاست خود نسبت به مهاجران افغان تجدیدنظر کند. آنان بیش از ۵۰ سال است در کشور ما زندگی می‌کنند و اکنون زمان بازنگری در این حضور طولانی فرا رسیده است.»

...............

پایان پیام/