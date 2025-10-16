به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک سمینار آموزشی با عنوان «گناهان: سموم قلب» روز یکشنبه ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) در اتاوای کانادا برگزار می‌شود. این برنامه که توسط مؤسسه کانادایی المشرق اجرایی می‌شود قرار است با حضور دکتر هیفا یونس و تیمیه زبیر به بررسی جنبه‌های مختلف گناه و تأثیرات آن بر زندگی فرد و اطرافیان بپردازد.

طبق اطلاعیۀ منتشرشده، در این برنامه شرکت‌کنندگان با واقعیت‌های معصیت آشنا می‌شوند، از جمله اینکه گاهی بدون آگاهی دچار گناه می‌شویم و گاهی آن را کوچک می‌شماریم و تأثیراتش را دست‌کم می‌گیریم. همچنین مدرسین سمینار، با تحلیل علل و آثار گناهان، مسیرهای بازگشت به سوی توبه و اصلاح رفتار را به شرکت‌کنندگان نشان خواهند داد.

