سمینار آموزشی «گناهان: سموم قلب» در اتاوای کانادا برگزار می‌شود

۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۶
سمینار آموزشی «گناهان: سموم قلب» در پایتخت کانادا با هدف بررسی آثار گناه و راه‌های توبه برای ارتقای آگاهی دینی و زندگی معنوی مسلمانان این کشور برگزار می‌شود..

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک سمینار آموزشی با عنوان «گناهان: سموم قلب» روز یکشنبه ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) در اتاوای کانادا برگزار می‌شود. این برنامه که توسط مؤسسه کانادایی المشرق اجرایی می‌شود قرار است با حضور دکتر هیفا یونس و تیمیه زبیر به بررسی جنبه‌های مختلف گناه و تأثیرات آن بر زندگی فرد و اطرافیان بپردازد.

طبق اطلاعیۀ منتشرشده، در این برنامه شرکت‌کنندگان با واقعیت‌های معصیت آشنا می‌شوند، از جمله اینکه گاهی بدون آگاهی دچار گناه می‌شویم و گاهی آن را کوچک می‌شماریم و تأثیراتش را دست‌کم می‌گیریم. همچنین مدرسین سمینار، با تحلیل علل و آثار گناهان، مسیرهای بازگشت به سوی توبه و اصلاح رفتار را به شرکت‌کنندگان نشان خواهند داد.

