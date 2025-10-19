برگزاری وبینار «ایمان، خانواده، مسائل مالی و تناسب اندام» در کانادا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک رویداد آموزشی آنلاین تحت عنوان «ایمان، خانواده، مسائل مالی و تناسب اندام» روز پنجشنبه، ۲۳ اکتبر در کانادا برگزار میشود.
برگزار کنندگان این رویداد گفتند این برنامه به بررسی چالشها و فرصتهای حفظ تعادل میان ایمان، خانواده، امور مالی و سلامت جسمی در زندگی مسلمانان مدرن میپردازد.
این برنامه با حضور شیخ عبدالله اودورو، مدرس بینالمللی که اخیرا مسلمان شده، برگزار میشود. وی قرار است در این رویداد تجربیات شخصی و علمی خود را درباره تقویت خانواده، مدیریت مالی، رشد شخصی و ارتباط با دین به اشتراک بگذارد و شرکتکنندگان را به بازنگری در سبک زندگی روزمره و هماهنگی آن با ارزشهای اسلامی ترغیب کند.
موضوعات این جلسه شامل نقش ایمان در خانواده و مدیریت ثروت، اهمیت تناسب اندام و نظم در زندگی معنوی، و تعادل میان عبادت، کار و رفاه شخصی است. شرکتکنندگان میتوانند راهکارهای عملی برای تقویت زندگی خانوادگی، ثبات مالی و ارتقای سلامت جسم و روح خود دریافت کنند. این رویداد به صورت آنلاین و رایگان برای تمامی شهرهای کانادا در دسترس خواهد بود.
گفتنی است ماه اکتبر در کانادا به عنوان «ماه میراث و تاریخ اسلامی» گرامی داشته میشود و به همین مناسبت، برنامهها و رویدادهای متعددی در سراسر این کشور برگزار میشوند تا فرهنگ، تاریخ و دستاوردهای جامعه مسلمانان به نمایش گذاشته شود و زمینه گفتوگو، آموزش و آشنایی عموم مردم با آموزهها و ارزشهای اسلامی فراهم گردد.
........
پایان پیام
نظر شما