به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ماه اکتبر در کانادا به‌عنوان «ماه تاریخ و میراث اسلامی» شناخته می‌شود، رویدادی فدرالی که از سال ۲۰۰۷ به‌منظور گرامیداشت، اطلاع‌رسانی و آموزش درباره میراث مسلمانان و نقش آن‌ها در جامعه کانادا برگزار می‌شود. امسال موضوع این برنامه «جوامع پیشگام مسلمان در کانادا» است و بر یادآوری و تجلیل از کسانی تمرکز دارد که نخستین جوامع اسلامی را در این سرزمین‌ها بنا کردند.

زنیب بنت یونس، نویسندۀ کانادایی در یادداشتی دربارۀ همین موضوع خاطرنشان کرد در کنار تاریخ پیشگامان مسلمان، نباید از تاریخ معاصر چشم‌پوشی کرد؛ واقعیت‌های زندگی مسلمانان پس از ۱۱ سپتامبر، مواجهه با نظارت شدید دولت، بازداشت و شکنجه غیرقانونی و آزار و اذیت مستمر مسلمانان در کانادا بخش مهمی از این روایت است.

نویسنده در ادامه به معرفی اجمالی چند کتاب می‌پردازد که می‌تواند برای هر کتاب‌خوان به‌ویژه علاقه‌مند به تاریخ و فرهنگ مسلمانان در کانادا بسیار جذاب باشد.

Journey of the Midnight Sun سفر خورشید نیمه‌شب

کتاب «سفر خورشید نیمه‌شب» اثر شازیا افضل، داستان ارسال یک نمازخانۀ قابل حمل به اینویک، شمال کانادا، را روایت می‌کند؛ جایی که جامعه مسلمانان محلی مجبور بود در فضایی محدود خدمات دینی خود را برگزار کند. این مسجد طی مسافتی بیش از ۴ هزار کیلومتر و در شرایط سخت زمستانی و پل‌های ناتمام به مقصد رسید و اکنون نماد حضور مسلمانان در مناطق دورافتاده کانادا است.

Minarets on the مناره‌ها در افق

کتاب «مناره‌ها در افق» نوشته موری هوبن، نگاه دقیقی به حضور مسلمانان در کانادا از مهاجران اولیه سوری و لبنانی گرفته تا مهاجران قرن بیستم از جنوب آسیا و آفریقا ارائه می‌دهد. روایت‌ها با صدای خود مسلمانان بیان شده و تجربه زندگی آنان در سازگاری با جوامع جدید، ایجاد مساجد و مراکز فرهنگی و مواجهه با تبعیض و مهربانی‌های محلی را نشان می‌دهد.

Al-Rashid Mosque: Building Canadian Muslim Communities augh مسجد الرشید: ساختن جوامع مسلمان کانادایی

مسجد الرشید در ادمونتون، نخستین مسجد کانادا و یکی از قدیمی‌ترین مساجد آمریکای شمالی، در دهه ۱۹۳۰ و دوران رکود بزرگ ساخته شد. کتاب «مسجد الرشید: ساختن جوامع مسلمان کانادایی» نقش این مسجد را در جذب مهاجران لبنانی و توسعه جوامع اسلامی کانادا شرح می‌دهد و آن را نمادی از هویت مسلمانان کانادا و مشارکت آن‌ها در فرهنگ چندگانه این کشور معرفی می‌کند.

How Muslims Shaped the Americas چگونه مسلمانان قاره آمریکا را شکل دادند

کتاب «چگونه مسلمانان قاره آمریکا را شکل دادند» اثر عمر مولم، تاریخ کمتر شناخته‌شده اسلام در قاره آمریکا را بررسی می‌کند. مولم با سفر به ۱۳ مسجد مختلف از کالیفرنیا تا کبک و برزیل تا شمال یخ‌زده کانادا، دیدگاه‌های متنوع جامعه مسلمانان درباره معنای مسلمان بودن در آمریکای شمالی و جنوبی را مستندسازی می‌کند و نقش اسلام در شکل‌دهی به فرهنگ و سیاست این سرزمین‌ها را نشان می‌دهد.

Hope & Despair: My Struggle to Free My Husband, Maher Arar by Monia Mazigh امید و ناامیدی

کتاب «امید و ناامیدی» نوشته مونیا مازیگ، روایت تلاش بی‌وقفه او برای آزادی همسرش، ماهر عرار، از زندان‌های سوریه را به تصویر می‌کشد. این اثر یادآور خطرات و محدودیت‌هایی است که جامعه مسلمانان کانادا با آن مواجه است و اهمیت مقاومت و مطالبه عدالت از دولت را برجسته می‌کند.

Under Siege: Islamophobia and the 9/11 Generation اسلام‌هراسی در کانادا و محاصره: نسل پس از ۱۱ سپتامبر

همچنین آثاری مانند «اسلام‌هراسی در کانادا و محاصره: نسل پس از ۱۱ سپتامبر» به بررسی ساختاری تبعیض و دشواری‌های زندگی جوانان مسلمان در کانادا می‌پردازند. این کتاب‌ها به بررسی سیاست، قانون، امنیت و فرهنگ دانشگاهی در مواجهه با اسلام‌هراسی می‌پردازند و نسل‌های جدید مسلمانان را با چالش‌ها و ابزار مقاومت آشنا می‌کنند.

زینب بنت یونس با معرفی کتاب‌های فوق نوشت: این ماه تاریخی فرصتی است تا جوامع مسلمان کانادا به پیشگامان خود ادای احترام کنند، نسل جوان را با تاریخ مسلمانان در این کشور آشنا سازند و مهارت‌های لازم برای زندگی در جامعه‌ای که هنوز با اسلام‌هراسی ساختاری مواجه است، بیاموزند.

سخنی از طرف مترجم و کارشناس زبان‌شناسی ابنا

با توجه به اینکه ترجمۀ عنوان کتاب همیشه یکی از چالش‌های شیرین و در عین حال مفصل مترجمین بوده و نیاز به عناصر و ودرآمدهایی دارد، ازجمله مطالعۀ خود کتاب از پیش، بازنویسی خلاقانه عنوان، تحقیق فرهنگی، بومی‌سازی هوشمندانه، توجه به عناوینی که پیشتر ناشرهای دیگر انتخاب کردند و موارد بسیار دیگری که هریک حدیث مفصلی را می‌طلبد، از تمامی علاقه‌مندان به حوزۀ ترجمه و مردم شریف و کتاب‌خوان ایران می‌خواهیم، پیشنهادهای خود را برای ترجمۀ هرعنوان در ذیل همین گزارش، در بخش نظرات، ارسال بفرمایید.

شایان ذکر است بیشتر کتاب‌های معرفی‌شده توسط ناشران ایرانی هنوز به چاپ نرسیده‌اند، از این رو معرفی عنوان اصلی کتاب برای علاقه‌مندانی است که می‌خواهند به منبع اصلی دسترسی داشته باشند و ناشرانی که به‌دنبال فرصتی برای ترجمۀ کتاب‌ در حوزۀ فرهنگ بین‌الملل هستند.

........

پایان پیام