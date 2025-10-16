رهبر طالبان پاکستان پس از شایعه ترور، در ویدئویی ظاهر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نور ولی محسود رهبر طالبان پاکستان در یک ویدئوی ضبط‌شده ظاهر شد و خبر کشته شدنش را تکذیب کرد. این اقدام یک هفته پس از حمله‌ای هوایی در کابل صورت می‌گیرد که هدف آن ترور وی اعلام شده بود و باعث شعله‌ور شدن یکی از جدی‌ترین درگیری‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان در دهه‌های اخیر شد.

به گزارش منابع امنیتی پاکستان به نقل از خبرگزاری فرانسه، در نهم اکتبر یک خودروی زرهی که گمان می‌رفت محسود در آن حضور دارد، هدف حمله هوایی قرار گرفت. محسود در پیام ویدئویی خود گفت که این ویدئو را برای رد شایعات مربوط به مرگش ضبط کرده است و افزود: جهاد به ملت‌ها آزادی و کرامت می‌بخشد و بدون آن در بردگی باقی می‌مانند.

در پی این حمله، تنش‌های مرزی میان کابل و اسلام‌آباد شدت گرفت. درگیری‌ها پس از مجموعه‌ای از انفجارها در افغانستان، از جمله دو انفجار در شهر کابل پایتخت این کشور، آغاز شد؛ حوادثی که پاکستان، دولت افغانستان را به دست داشتن در آن‌ها متهم کرد.

دولت افغانستان در واکنش، روز شنبه گذشته چندین موضع پاکستانی در مرز جنوبی را هدف قرار داد و پاکستان نیز تهدید به پاسخ قاطع کرد که به تشدید درگیری انجامید. اسلام‌آباد، کابل را به پناه دادن به شبه‌نظامیان طالبان پاکستان متهم می‌کند؛ اتهامی که دولت افغانستان آن را قویاً رد کرده است.

سازمان ملل و جامعه بین‌المللی با ابراز نگرانی نسبت به تنش‌های نظامی اخیر، خواستار خویشتنداری طرفین، حفاظت از غیرنظامیان و تلاش برای راه‌حل‌های دیپلماتیک شدند.

بر اساس توافق آتش‌بس، اوضاع در مرز میان افغانستان و پاکستان به حالت عادی بازگشت، درگیری‌هایی که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته بود.

