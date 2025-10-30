به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، زکی أکتورک، روز جمعه در یک نشست خبری در آنکارا اعلام کرد که ۴۹ دانشجوی نظامی سوری آموزش خود را در دانشکدههای نظامی ترکیه آغاز کردهاند.
به گفته وی، این آموزشها بخشی از توافق همکاری نظامی و دفاعی است که در ۱۳ اوت (۲۳ مرداد) میان ترکیه و طرف سوری امضا شده و هدف آن «افزایش توان دفاعی و امنیتی سوریه» عنوان شده است.
بر اساس اعلام وزارت دفاع ترکیه، این گروه شامل:ظظ
-
۱۰ دانشجو از نیروهای زمینی،
-
۱۸ نفر از نیروی دریایی،
-
و ۲۱ نفر از نیروی هوایی سوریه است.
آکتورک تأکید کرده است که این آموزشها در چارچوب «همکاری نزدیک و مستمر برای تقویت توان نظامی و دفاعی سوریه» برگزار میشود.
مفاد توافق نظامی ترکیه ـ سوریه
به گفته مقامات ترکیه، یادداشت تفاهم مشترک برای آموزش و مشاوره نظامی که در اوت امضا شد، زمینه تبادل منظم نیروهای نظامی میان دو کشور را فراهم میکند تا در «دورههای تخصصی آموزشی و عملیاتی» شرکت کنند.
هدف رسمی از این توافق، «ارتقای آمادگی عملیاتی و تقویت توان کار مشترک» اعلام شده است.
با این حال، تحلیلگران معتقدند این توافق، بخشی از سیاست ترکیه برای نفوذ تدریجی در ساختار نظامی و امنیتی سوریه است، بهویژه پس از آنکه آنکارا در سالهای گذشته از گروههای مسلح مخالف دمشق حمایت مالی و لجستیکی کرده و بخشهایی از شمال سوریه را همچنان در اشغال خود دارد.
به باور ناظران لبنانی و سوری، اقدام ترکیه در آموزش نیروهای ارتش سوریه، اقدامی دوگانه و پرتناقض است؛ زیرا آنکارا در حالی از «افزایش توان دفاعی سوریه» سخن میگوید که همزمان نیروهایش در خاک سوریه حضور غیرقانونی دارند و از گروههای تروریستی مانند «ارتش ملی» و «تحریرالشام» حمایت میکنند.
برخی کارشناسان نظامی معتقدند این توافق میتواند بخشی از طرح بزرگتر ناتو برای جذب افسران و نیروهای سوری در چارچوب همکاریهای امنیتی جدید باشد تا نفوذ روسیه و محور مقاومت در ساختار دفاعی سوریه را تضعیف کند.
منابع نزدیک به محور مقاومت این اقدام را «نفوذ نرم امنیتی» ترکیه توصیف کردهاند که با شعار آموزش و تبادل تجربه، در پی مهار دمشق و ایجاد پایگاههای نفوذ در ارتش عربی سوریه است.
همزمانی با تحرکات سیاسی ترکیه در شمال سوریه
این تحرک تازه همزمان با تشدید اقدامات ترکیه برای تثبیت حضور خود در مناطق اشغالی شمال سوریه و ادامه حملات هوایی علیه نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال شرق این کشور صورت میگیرد.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ترکیه میکوشد از طریق کانالهای رسمی آموزش نظامی، چهرهای قانونی و دوستانه از حضور خود در سوریه ارائه دهد و مشروعیت اشغالگری خود را بازسازی کند.
سوریه تاکنون در مورد این آموزشها اظهار نظر رسمی نکرده، اما محافل نزدیک به دمشق تأکید کردهاند که هرگونه همکاری نظامی با ترکیه باید منوط به خروج کامل نیروهای اشغالگر ترکیه از خاک سوریه باشد.
به گفته این منابع، تا زمانی که اشغالگری و حمایت از گروههای مسلح ادامه دارد، هیچ توافقی نمیتواند به معنای اعتماد واقعی یا همکاری مشروع تلقی شود.
تحلیلگران مقاومت بر این باورند که این اقدام ترکیه بخشی از راهبرد چندوجهی آنکارا برای تثبیت حضور نظامی و اطلاعاتی خود در شمال سوریه و بازتعریف روابط با دمشق از موضع برتر است.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که ملت سوریه و ارتش عربی سوریه با تکیه بر مقاومت، هرگز اجازه نخواهند داد اشغالگری یا نفوذ خارجی در سرنوشت کشورشان تعیینکننده باشد.
