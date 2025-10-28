به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اعلام صدور حکم حبس ابد برای دو نفر به اتهام افشای اطلاعات امنیتی حساس از سوی هیئت الحشد الشعبی، موجی از واکنشها و پرسشها را در رسانهها و شبکههای اجتماعی عراق برانگیخته است. این در حالی است که بیانیه رسمی هیئت، بدون ارائه جزئیات یا پیشزمینههای پرونده منتشر شد.
به گزارش منابع مطلع در گفتوگو با «بغداد الیوم»، این پرونده با اقدامات محرمانه و سطح بالا آغاز و چند ماه پیش نشانههایی از تلاش برای افشای اطلاعات مربوط به مکانهای امنیتی حساس شناسایی شد. در پی آن، دو عملیات جداگانه توسط نیروهای ویژه الحشد الشعبی برای دستگیری این افراد انجام شد و متهمان به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
تحقیقات تحت نظارت مستقیم قضایی انجام شد و در نهایت به صدور حکم حبس ابد منجر گردید. این اقدام به گفته منابع، نشاندهنده توانمندی دستگاههای اطلاعاتی در شناسایی و مقابله با تهدیدات حتی در سطوح حرفهای و با حمایتهای احتمالی است.
هویت متهمان و انگیزهها
منبع دیگری در الحشد الشعبی تأکید کرد که دو فرد محکومشده، عضو رسمی این نهاد نبودهاند و تنها با جعل هویت و ادعای وابستگی، اقدام به جمعآوری اطلاعات برای اهداف شخصی کردهاند. تحقیقات نشان داده که آنها از نام الحشد الشعبی، برای دسترسی غیرقانونی به اطلاعات امنیتی استفاده کردهاند.
به گفته منابع، اعلام این حکم با هدف ارسال پیام بازدارنده صورت گرفته است که هرگونه سوءاستفاده از نام الحشد الشعبی یا افشای اطلاعات امنیتی، با شدیدترین مجازاتها روبهرو خواهد شد. دستگاههای اطلاعاتی نیز با دقت بالا، هرگونه تخلفی را که به امنیت یا اعتبار این نهاد آسیب بزند، رصد میکنند.
کارشناسان امنیتی معتقدند که افزایش سختگیری در برخورد با این نوع پروندهها، نشاندهنده تحول در رویکرد امنیتی عراق است و میتواند به تقویت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی کمک کند؛ بهویژه در شرایطی که منطقه با تنشهای فزاینده و تهدیدات اطلاعاتی مواجه است.
