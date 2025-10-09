محکومیت طرح ممنوعیت نقاب در ایتالیا از سوی نهاد مسلمانان آمریکا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط اسلام و آمریکا، بزرگترین نهاد مدافع حقوق مدنی مسلمانان در ایالات متحده، طرح جدید قانونگذاران ایتالیایی برای ممنوعیت پوشیدن نقاب یا برقع را «حملهای استبدادی و متعصبانه به آزادی مذهبی» توصیف کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی این شورا در واشنگتن، در بیانیهای که امروز منتشر شد آمده است: آزادی مذهبی شامل حق هر فرد مؤمن برای انتخاب پوشش مذهبی است. دولتهایی که زنان را از انتخاب پوشش صورت منع میکنند، در واقع دست به اقدامی استبدادی و تبعیضآمیز علیه آزادی دینی میزنند.
در این بیانیه تأکید شده است که طرح پیشنهادی ایتالیا، که استفاده از نقاب را برای اقلیتی کوچک از زنان مسلمان ممنوع میکند، «غیرمنطقی» است؛ زیرا در عین حال به افراد اجازه میدهد برای دلایلی چون بیماری، جشنها یا مناسبتهای غیرمذهبی صورت خود را بپوشانند، اما حق انجام این کار از روی باور دینی را از مسلمانان سلب میکند.
شورای روابط اسلام و آمریکا ضمن اعلام همبستگی با جامعه مسلمانان ایتالیا، از قانونگذاران آن کشور خواست این طرح «تبعیضآمیز» را رد کرده و به آزادیهای بنیادین دینی و شخصی احترام بگذارند.
شورای روابط اسلام و آمریکا در پایان بیانیه خود بار دیگر از رهبران اروپایی خواست به جای تصویب قوانین محدودکننده علیه مسلمانان، از ترویج اسلامهراسی در جوامع خود دست بردارند و به اصول دموکراسی و حقوق بشر پایبند بمانند.
**************
پایان پیام/ 345