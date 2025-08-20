به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه سوریه در روز گذشته در پاریس با هیأتی اسرائیلی دیدار کرد تا درباره کاهش تنش و تقویت ثبات در منطقه گفت‌وگو کند. این نشست به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) با میانجی‌گری آمریکا برگزار شد.

براساس خبرگزاری سانا، الشیبانی در پایتخت فرانسه با هیأت اسرائیلی دیدار کرده تا درباره چند پرونده مرتبط با تقویت ثبات در منطقه و جنوب سوریه مذاکره کند.

محور اصلی مذاکرات بر کاهش تنش، عدم مداخله در امور داخلی سوریه، دستیابی به تفاهم‌هایی برای حمایت از ثبات منطقه، نظارت بر آتش‌بس در استان سویدا و همچنین احیای توافق ۱۹۷۴ برای جداسازی نیروها میان سوریه و اسرائیل متمرکز بوده است. توافقی که متضمن توقف درگیری‌ها و نظارت نیروهای سازمان ملل بر منطقه حائل غیرنظامی میان طرفین است.

سانا افزود: این گفت‌وگوهای سوری–اسرائیلی با میانجی‌گری آمریکا و در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای تقویت امنیت و ثبات سوریه و حفظ وحدت و تمامیت ارضی کشور صورت می‌گیرد.

پاریس پیش‌تر در اواخر ژوئیه میزبان نشستی مشابه میان اسعد الشیبانی وزیر خارجه حکومت جولانی و رون درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، بوده است. همچنین، به گفته یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه، دیدارهای مستقیمی میان مقامات سوری و اسرائیلی در باکو نیز برگزار شده است.

این دیدارهای بی‌سابقه پس از درگیری‌های خونین در استان سویدا – منطقه‌ای با اکثریت دروزی – برگزار می‌شود، درگیری‌هایی که از ۱۳ ژوئیه آغاز شد و بیش از ۱۶۰۰ نفر در آن جان باختند که بیشتر آنها از جامعه دروزی بودند.

پیش از آغاز این مذاکرات مستقیم، مقامات حکومت جولانی از انجام گفت‌وگوهای غیرمستقیم با اسرائیل خبر داده بودند که هدف آنها مهار تنش عنوان شده بود. اسرائیل طی سال‌های اخیر صدها حمله هوایی به زرادخانه‌های نظامی سوریه انجام داد. نظامیان صهیونیست پس از سقوط حکومت بشار اسد، پیشروی‌های نظامی در جنوب سوریه داشته اند.