به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای مرکز اسلامی نوربوتن سوئد، پس از آتشسوزی در محل ساخت نخستین مسجد این منطقه در شهر لولئو، حاضر شده و اعلام کردند که نگاهشان به آینده است و قصد دارند تمرکز خود را بر ادامه ساخت این مسجد بگذارند.
محمد المخزوم، یکی از اعضای مرکز، بر اهمیت همکاری با پلیس و اجازه دادن به مقامات برای انجام تحقیقات تأکید کرد و گفت که اولویت جامعه اسلامی اکنون بازسازی و پیشبرد پروژه است.
اریکا گرنکویست، یکی دیگر از اعضاء، نیز ابراز امیدواری کرد که این مسجد پس از تکمیل، به مکانی تبدیل شود که مسلمانان و سوئدیها بتوانند در آن یکدیگر را بهتر بشناسند و درباره اسلام بیشتر بیاموزند.
آتشسوزی در محل ساخت مسجدی در منطقه هرتسون شهر لولئو، که شب جمعه توسط رهگذران به آتشنشانی اطلاع داده شد، بهعنوان «آتشسوزی عمدی» در دست بررسی است. عمار علی، رئیس مرکز اسلامی نوربوتن، با اشاره به حوادث مشابه در دیگر مساجد سوئد گفت این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی رخ میدهد.
این مسجد که بیش از ۱۵ سال برای ساخت آن برنامهریزی شده، قرار بود نخستین مرکز دائمی گردهمایی مسلمانان منطقه باشد و در بهار ۲۰۲۶ افتتاح شود.
........
پایان پیام
نظر شما