به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات سوئد اعلام کردند که آتشسوزی در مسجد تازهساز شهر لولئو در شمال این کشور، به عنوان یک جرم نفرتمحور در حال بررسی است. این آتشسوزی شب پنجشنبه رخ داد و هرچند ساختمان بهطور کامل در آتش نسوخت، اما خسارات قابل توجهی به آن وارد شده است.
کیسی کاسویچ، افسر پلیس سوئد، در گفتوگو با رسانههای محلی گفت: ساختمان بهطور کامل نسوخته اما آسیب جدی آتشسوزی دیده است. ما مشکوک به عمدی بودن این حادثه هستیم و آن را به عنوان آتشسوزی عمدی بررسی میکنیم، اما تاکنون مظنونی در این پرونده پیدا نکردیم.
در همین راستا، پلیس محل حادثه را برای انجام تحقیقات فنی، مسدود کرده است.
مرکز اسلامی نوربوتن (NIC) در واکنش به این حمله روز جمعه در صفحه فیسبوک خود نوشت: امروز صبح با رویدادی غمانگیز و حملهای شرمآور بیدار شدیم؛ حملهای که نشانگر نفرت و دشمنی علیه مسجد ما در لولئو است. شکر خدا کسی آسیب ندیده است، اما خسارات واردشده به ساختمان مشهود است.
