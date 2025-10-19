  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

آتش‌سوزی مشکوک در مسجد تازه‌ساز سوئد/پرونده به‌عنوان جرم ناشی از نفرت در حال بررسی است

۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۸
کد خبر: 1740244
آتش‌سوزی مشکوک در مسجد تازه‌ساز سوئد/پرونده به‌عنوان جرم ناشی از نفرت در حال بررسی است

در پی آتش‌سوزی مشکوک در مسجد تازه‌ساز شهر لولئو، شمال سوئد، مقامات محلی با احتمال عمدی خواندن این حادثه، اعلام کردند در حال بررسی این آتش‌سوزی به عنوان جرم ناشی از نفرت هستیم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات سوئد اعلام کردند که آتش‌سوزی در مسجد تازه‌ساز شهر لولئو در شمال این کشور، به عنوان یک جرم نفرت‌محور در حال بررسی است. این آتش‌سوزی شب پنجشنبه رخ داد و هرچند ساختمان به‌طور کامل در آتش نسوخت، اما خسارات قابل توجهی به آن وارد شده است.

کیسی کاسویچ، افسر پلیس سوئد، در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی گفت: ساختمان به‌طور کامل نسوخته اما آسیب جدی آتش‌سوزی دیده است. ما مشکوک به عمدی بودن این حادثه هستیم و آن را به عنوان آتش‌سوزی عمدی بررسی می‌کنیم، اما تاکنون مظنونی در این پرونده پیدا نکردیم.

در همین راستا، پلیس محل حادثه را برای انجام تحقیقات فنی، مسدود کرده است.

مرکز اسلامی نوربوتن (NIC) در واکنش به این حمله روز جمعه در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: امروز صبح با رویدادی غم‌انگیز و حمله‌ای شرم‌آور بیدار شدیم؛ حمله‌ای که نشانگر نفرت و دشمنی علیه مسجد ما در لولئو است. شکر خدا کسی آسیب ندیده است، اما خسارات واردشده به ساختمان مشهود است.

...........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha