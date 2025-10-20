به گزارش خبرگزاری بین الملل اهل بیت(ع)- ابنا- به موازات جنگ و حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، جنگی فراگیر و گسترده به نام جنگ رسانه ای علیه رسانه های محور مقاومت به راه انداخته شد تا بتوانند افکار عمومی جهان را به نفع صهیونیست ها تغییر دهند.
اما در این میان رسانه های یمنی با وجود امکانات ساده و محدودیت های سردمداران شبکه های مجازی علیه آنها توانستند با همراه کردن مردم یمن و فعال کردن آنها در فضای رسانه و مجازی افکار عمومی جهان را به جنایات رژیم صهیونیستی معطوف و به شبهات و اتهامات رسانه های غربی و عربی وابسته به محور شرارت پاسخ دهند.
اهمیت اهالی رسانه در یمن تا حدی است که سید عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله یمن در سخنانی از مبارزان و مجاهدان عرصه رسانه به شوالیه های رسانه ای یاد کرد و از آنها خواست تلاش خود را برای مبارزه به دشمن مضاعف کنند.
«أمة ملک خاشب» فعال رسانه ای یمنی در قالب مقالهای با عنوان تأثیر رسانههای مقاومت در مقابله با اطلاعات نادرست رسانههای صهیونیستی-آمریکایی در جریان طوفان الاقصی در سومین کنفرانس بینالمللی فلسطین به معرفی جایگاه ویژه و نقش رسانه های یمن در عملیات طوفان الاقصی پرداخت.
این مقاله به بررسی نقش رسانه های یمن در دوره زمانی ۸ اکتبر ۲۰۲۴ تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵، پس از اعلام امضای توافق آتشبس(اولین آتش بس شکننده) و تبادل اسرا،پرداخته است:
با توجه به اهمیت نقش رسانههای مقاومت در تقویت پایداری ملتها، چه در سطح مخاطبان محور مقاومت به طور کلی و مرحله طوفان الاقصی و چه در سطح مردم مقاوم یمن به طور خاص و تداوم آن در عملیات بسیج عمومی، این پژوهش انجام شده و امیدوارم خداوند به من توفیق دهد تا مهمترین عوامل پایداری رسانههای مقاومت یمن را معرفی و میزان نفوذ آن را علیرغم امکانات مادی محدود و علیرغم هدف قرار دادن سیستماتیک صدای حق که دشمنان را به تنگ آورده مطرح کنم.
تلاش دشمن برای بستن صدای رسای رسانه یمن
آنها در تلاشند تا کانالهای رسانهای تأثیرگذار را ببندند و وبسایتها و حسابهای کاربری وابسته به محور مقاومت، از جمله یمن، را هدف قرار دهند و استانداردها و شرایط انتشار مطالب در چندین پلتفرم جهانی، از جمله پلتفرم اکس و فیسبوک را تشدید کنند، صدها حساب کاربری با نقض تمام موازین دموکراسی و آزادی عقیده و اندیشه که ادعای رعایت آن را دارند، و همچنین کانالهای یوتیوب، بسته شدهاند. اما مواضع و اتفاقاتی هستند که نقش واقعی آنها و دروغین بودن تمام شعارهایی را که سر میدهند و دیگران را به پیروی از آنها فرا میخوانند، را آشکار میکند.
در این تحقیق، به طور خلاصه به عملکرد رسانه ملی یمن در طول عملیات طوفان الاقصی و چگونگی تبدیل شدن تمام رسانههای یمنی، در تمام اشکال آن اعم از ؛ صوتی، چاپی، تصویری و وبسایتهای الکترونیکی عمومی و خصوصی به جبهههایی برای بسیج عمومی، انتقال و پیگیری تمام وقایع طوفان الاقصی و پوشش تمام جنایات وحشیانهای که غزه را به قتلگاه انسانی شهروندان فلسطینی بدون تمایز قائل شدن بین زن و مرد و پیر و جوان، تبدیل کرد، می پردازیم.
رسانههای ما که بخشی از رسانههای محور جهاد و مقاومت هستند، چگونه توانستند با وجود امکانات سادهای که رسانههای یمنی دارند، ایستادگی کنند؟ با این حال، الگوهای شرافتمندانهای را در مقابله با دشمنی ارائه دادند که وجدان اکثر رسانههای عربی خودفروخته را خریده و اخلاق کار رسانهای را کنار گذاشته بودند. قدرت رسانههای یمنی از قدرت مواضع اتخاذ شده مردم یمن ناشی میشد.
رسانهها در همه زمانها، چه در جنگ و چه در صلح، با پیگیری رویدادها و تحولات در سطوح ملی، منطقهای و جهانی، انتقال حقایق، افزایش روحیه، تأکید بر وفاداری و مقابله با عملیات ضداطلاعاتی و روانی خصمانه که میتواند بر روحیه شهروندان و عملکرد ارتش تأثیر بگذارد، و با تقویت رزمندگان در برابر جنگ روانی، نقش مهمی ایفا میکنند.
نقش الجزیره در تحریف وقایع
برای مثال، در سطح عربی، متوجه میشویم که کانال الجزیره قطر، که میلیونها نفر آن را دنبال میکنند، در تحریف وقایع نقش دارد، که باعث میشود تمام اعتقادات و جهتگیریهای کسانی که آن را دنبال میکنند تغییر کند، و این کار را به شیوهای علمی و روانشناختی انجام میدهد که قادر است ذهنها را بدون اینکه خودشان متوجه شوند، کنترل کند.
همه ما نقش بزرگ او را در سقوط بغداد در جریان ورود آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ به یاد داریم. وقتی که الجزیره اعلام کرد که بغداد سقوط کرده و شروع به متقاعد کردن عراقی ها کرد و تأثیر روانی زیادی در داخل عراق و بر ارتش عراق داشت، بنابراین آمریکایی ها با کوچکترین مقاومتی روبرو نشدند و بقیه وقایع مشخص است.
از طریق تمام موارد فوق، درمییابیم که رسانههای عربی و اسلامی به سه بخش تقسیم میشوند که عبارتند از:
رسانههای صهیونیستی عربزبان که تنها در خدمت اهداف و سیاستهای پروژه آمریکایی-صهیونیستی هستند و جنایات دشمن در فلسطین را به عنوان دفاع از خود جلوه میدهند. این رسانهها تمام روایتهایی را که به دروغ به رسانههای دشمن نسبت داده شده بود، اقتباس کردند، تمام جنایات را توجیه کردند و جنبشهای مقاومت از جمله مثلاً (الحره، العربیه و الحدث) را تروریستی طبقهبندی کردند.
رسانههای وابسته به صدای مقاومت و جهاد و رد تمام پروژههای اشغال، آوارگی و تحقیر. کار آنها مقابله با تمام حملات رسانهای به رهبری رسانههای دشمن و افشای تمام جنایات دشمن علیه غیرنظامیان و شخصیتها از جمله (العالم - المسیره - المیادین - العهد - السحت) و سایر شبکههای عراقی و یمنی است. برخی از رسانههای عربی نیز از این روند پیروی کردند و از رسانههای مقاومت حمایت و جنایات دشمن اسرائیلی را محکوم کردند.
رسانه های به اصطلاح بی طرف که در میدان دشمن هستند
رسانههایی که با سکوت خود در بیان حقیقت، خود را بیطرف میدانند و هیچ نقش مثبتی در انجام مسئولیت دینی و اخلاقی خود و آموزش مردم ایفا نمیکنند و در مسائلی غرق میشوند که از واقعیت بسیار دور است و میتوان آنها را در دستهبندی اول قرار داد، اما به آن اندازه مطیع یهودیان نیستند و بلندگوی آنها نیستند. نمونه آن برخی از کانالهای رسمی و خصوصی عربی است که اخبار فلسطین و مقاومت را پخش میکنند، اما فقط اخبار جنایات دشمن صهیونیستی و ویرانی و کشتاری را که در غزه ایجاد میکند، پخش میکنند و عملیات و قهرمانیهای گروههای مقاومت پایدار و مقاوم فلسطینی را پخش نمیکردند، عملیات هایی که که دشمن را به ستوه آورده بود و سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، در بیشتر سخنرانیهای هفتگی خود مشتاق بود که از آنها و قهرمانی و صبرشان در تاریکترین شرایط تمجید کند، همچنین از بقیه جبهههای پشتیبانی، از جمله جبهههای پشتیبانی لبنان، یمن و عراق، تمجید میکرد.
رسانه های یمنی با شروع طوفان الاقصی، طوفان خود را آغاز کردند
با آغاز عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، رسانههای یمنی با کانالهای ماهوارهای، ایستگاههای رادیویی و پلتفرمهای آنلاین مختلف خود، به تریبونی ۲۴ ساعته برای حمایت از مقاومت فلسطین و پوشش رویدادهای سریع در نوار غزه تبدیل شدند.
مقاومت فلسطین و مظلومیت مردم غزه، رسانههای یمنی را با تمام گرایشهای فکری، حزبی و سیاسی مختلف، به ویژه با توجه به جنگ نسلکشی که ارتش اشغالگر اسرائیل علیه فلسطینیان به راه انداخته است، متحد کرد. از این رو اخبار فلسطین در صدر اخبار همه رسانههای یمنی قرار گرفت و از روی تمایل به اولویت و اهمیت دادن به آن و از روی نوعدوستی، مقدم بر اخبار خود یمن بود.
برای روشن شدن بیشتر نقش رسانههای یمنی با وابستگیهای مختلفشان، میخواستم توضیح مهمی ارائه دهم تا بتوانیم دلیل انحراف رسانههای یمنی وابسته به طرف مقابل سعودی-اماراتی و تغییر مواضع آنها در پوشش عملیات طوفان الاقصی را بدانیم. پس از مداخله جبهه حمایتی یمن، مواضع آن رسانههای یمنی وابسته به کشورهای ائتلاف تغییر کرد و دلیل آن این است که در تصمیمگیری های خود مستقل نیستند.
رسانههای مستقل یمنی، وابسته به دولت صنعا، در تمام اشکال خود، رسانههایی هستند که در عرصه باقی مانده و همچنان پابرجا هستند. مواضع یا رویدادها تغییری در آنها ایجاد نکرده است و فلسطین همچنان موضوع اصلی و در اولویت تمام برنامهها، بولتنهای خبری و حتی وبسایتهای مختلف آن بوده است.
در مورد سایر رسانههای یمنی وابسته به ائتلاف، متأسفانه به رسانههایی تبدیل شدند که تمام جبهههای حمایت از فلسطین را مسخره می کنند و در آنها شبهه ایجاد میکنند و از شهید شدن رهبران شهید حزبالله و جمهوری اسلامی ایران و همچنین شهدای یمن و عراق که خون پاک همه آنها در راه قدس ریخته شده است، ابراز خوشحالی میکنند .
بنابراین، رسانههای یمنی وابسته به دولت ائتلافی، از جمله رسانههای حزب اصلاح یمن، ثابت کردهاند که صرفاً ابزاری هستند که در تصمیم خود مستقل نیستند و صرفاً دنبالهروهایی هستند که موظفند صرفاً بلندگوهای رسانهای باشند که ملتهای عرب را از انجام نقش واقعی و مؤثر خود در مقابله با تهدید صهیونیستی منصرف میکنند. آنها به بلندگوهایی تبدیل شدهاند که هر آنچه را از رسانههای صهیونیستی به زبان عربی، مانند الحدث و العربیه، دریافت میکنند، اقتباس میکنند. همانطور که قبلاً اشاره کردم، آنها کسانی هستند که اصطلاح «تروریست» را برای مبارزان مقاومت در فلسطین به کار میبرند.
مبانی جنگ رسانهای یمن:
در جریان طوفان الاقصی، رسانههای یمنی از جنبههای مختلف در سطح جهانی پیشرو بودند و رسانههای یمنی بر پایههای اساسی بنا شده بودند که مهمترین آنها عبارتند از:
جنگ رسانهای پشتیبانی: این جنگ با انتقال اتفاقاتی که از طوفان الاقصی حمایت میکردند، نمایان شد.
جنگ رسانهای تهاجمی: این جنگ شامل حمله به جنایات وحشیانه دشمن و افشای نقشههای جنایتکارانه او و در پی عملی کردن آن بود.
اهمیت سخنرانی هفتگی سید ملک بدرالدین حوثی در جریان طوفان الاقصی:شوالیههای رسانهای یمن چه وظایفی در جنگ رسانه داشتند؟
در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۴، همان روزی که حزبالله بیانیه تسلیت خود را به مناسبت شهادت شهید سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله شهید امت و انسانیت، منتشر کرد، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، پیام خود را به جبهه رسانهای ابلاغ کرد و گفت: امیدوارم جبهه رسانهای در این شرایط دشوار فعال باشد و امیدوارم مبارزانِ مجاهد (شوالیه های) این عرصه جهاد ، تلاشهای خود را برای مقابله با تمام لشکرکشیهای شیطانی اعم از دشمن صهیونیستی و عوامل منافق آن که به دنبال تضعیف روحیه مردم هستند ، تشدید کنند.
سید عبدالملک الحوثی در ۲۶ رجب، مصادف با ۲۶ ژانویه ۲۰۲۵، تأکید کرد که جنبشی قوی در جبهه رسانه و در میان شوالیههای رسانهای وجود دارد که تلاشهای جهادی عظیمی در عرصه رسانه انجام دادهاند و به شیوهای عظیم و مؤثر عمل کردهاند، تا جایی که آمریکاییها از قدرت عملکرد و نفوذ آنها فریاد میزنند.
اما شوالیههای رسانهای که سید الحوثی در سخنرانیهای خود به آنها اشاره میکند، چه کسانی هستند؟
ما متوجه شدیم که پس از شهادت شهید امت و انسانیت، مجاهد سید حسن نصرالله، سید عبدالملک الحوثی، در روز اعلام شهادتش، در سخنرانی تسلیت خود و در اوج اندوه، درباره نقش شوالیههای جبهه رسانه و لزوم دو برابر کردن تلاشهای رسانهای آنها در پرتو این نبردی که امت اسلام در سایه بلندگوهای زیادی به نام خدا و به نام قرآن سخن میگویند، با آن مواجه شده است. نه تنها کسانی را که در رسانهها کار میکنند یا در رسانه تخصص دارند، خطاب قرار میداد، بلکه منظور او، همه کسانی است که در سایتهای رسانههای اجتماعی فعالیت میکنند و حساب کاربری دارند، حتی اگر پزشک، مهندس، دانشجو، کارمند یا کسانی باشند که در مشاغل دیگری غیر از رسانه کار میکنند. آنها میتوانند از طریق سایتها و حسابهای شخصی خود در رسانههای اجتماعی، جبههای قوی باشند.
خاطرنشان میکنیم که با وجود محدودیتهای رسانهای، هدف قرار دادن حسابها، بستن وبسایتها و کانالها، محدود کردن نظرات و هدف قرار دادن کلمات خاص، حسابها در صورت نوشته شدن، کلماتی مانند «راهپیمایی»، «انصارالله» یا شعار، به طور خودکار بسته میشوند.
تعطیل کردن کانالهای با نفوذ در یوتیوب و پلتفرم اکس چه رسمی و چه خصوصی، متعلق به افراد، احزاب یا وابسته به یک سازمان دولتی مخالف پروژههای اشغال از دیگر تلاش های دشمن برای سرکوب رسانه های یمنی است.
