به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک الحوثی، دبیرکل جنبش انصرالله یمن امروز سه‌شنبه در سخنانی در مراسم بزرگداشت سالانه شهدا به آخرین تحولات و رویدادهای منطقه و جهان پرداخت.

بدرالدین الحوثی اظهار داشت: ما مراسم بزرگداشت سالانه شهدا را که به مدت یک هفته کامل با فعالیت‌های مختلف ادامه خواهد داشت، افتتاح کرده و درود، احترام و قدردانی خود را به همه بستگان شهدا تقدیم می‌کنیم.

شهادت؛ امتیازی الهی برای آنان که زندگی را در راه حق معنا می‌کنند

وی اظهار داشت: شهادت افتخار و امتیاز بزرگی است که خداوند متعال به کسانی اعطا می‌کند که در راه او کشته شده‌ و در مسیری که او تعیین کرده، عمل کرده‌اند. در شهادت، هرگز زیانی نزد خدا نیست و خداوند به شهیدان چیزی بهتر از زندگی دنیا عطا فرموده است. جایگاه والایی که شهدا از آن برخوردارند، مایه تسلی خاطر بستگانشان است و آنها را به تلاش در راه خدا، صرف نظر از خطرات، ترغیب می‌کند.

رهبر انقلاب یمن تاکید کرد: شهادت، مرتبه‌ای والا از ایمان است زمانی که انسان به نقطه‌ای می‌رسد که آماده است خود را در راه خدا فدا کند. شهادت در راه خدا، آنطور که برخی تبلیغ می‌کنند، جایگزین فرهنگ زندگی نیست؛ بلکه فرهنگ واقعی زندگی است. شهادت، مرتبه‌ای والا از ایمان است، زمانی که انسان به نقطه‌ای می‌رسد که آماده است خود را در راه خدا فدا کند.

ملتی که از مرگ نمی‌هراسد، ذلت را از سرزمین خود دور می‌کند

عبدالملک الحوثی افزود: ملتی که با روحیه جهاد در راه خدا به پیش می‌روند با روحیه شهادت، قوی هستند و خود را از خطرات محافظت می‌کنند. شهادت، زندگی برای ملت و سپر در برابر نابودی و ذلت است. شهادت، فرهنگ سلطه‌پذیری را برای ملتی که از مرگ و کشتار فرار نمی‌کنند، خنثی می‌کند. دوره‌هایی بوده که ملت جهاد در راه خدا را رها کرده و نفرت از شهادت ریشه دوانده است، اما نتیجه این بوده که ملت در حالت تسلیم، دچار مصیبت شده و میلیون‌ها نفر از فرزندان خود را از دست داده‌اند.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: تراژدی‌های بزرگی در طول تاریخ این ملت، از دوران گذشته تا دوران استعمار و تا به امروز، رخ داده است که در آن ملت جان‌های بی‌شماری را بدون دخالت در جنگ و در موقعیت‌هایی که توجیه‌پذیر نبوده‌اند، فدا کرده است. آمریکایی‌ها امسال اعتراف کردند که در بیست سال گذشته نزدیک به ۳ میلیون نفر را کشته‌اند که بیشتر آنها از این ملت بوده‌اند و در موقعیت‌هایی که توجیه‌پذیر نبوده‌اند، کشته شده‌اند.

تاریخ پرزخم یمن؛ فراموشی جهاد، بهای سنگینی از ملت گرفت

عبدالملک الحوثی تصریح کرد: شهادت در تضاد با فرهنگ سلطه‌گری است که منجر به نابودی بی‌ثمر می‌شود و جایگزینی برای فداکاری و خدمت به دشمنان ملت است. در طول تاریخ ملت یمن، از دوران گذشته تا دوران استعمار و تا به امروز، فجایع بزرگی رخ داده است که در آن ملت جان‌های بی‌شماری را به ناحق و بدون هیچ دلیل مشروعی تقدیم کرده است. ما در جنبش‌های تکفیری‌ها و سایر نیروها و تشکل‌ها می‌بینیم که تمرکز دشمنی خود را به جایی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها می‌خواهند، تغییر داده‌اند. شهادت در راه خدا، سرمایه‌گذاری در جدایی اجتناب‌ناپذیر از واقعیت بشریت است و به موضع و آرمانی مرتبط است که شهید بر اساس آن عمل می‌کند. ثمره شهادت، حفاظت از مردم، دفع شر از آنها، مقاومت در برابر ظلم و مقابله با جنایتکاران است.

وی اضافه کرد: اهل باطل، بی‌عدالتی و استبداد با اهداف شیطانی و اعمال جنایتکارانه عمل می‌کنند، همانطور که آمریکا، اسرائیل و متحدانشان عمل می‌کنند. اهداف دشمنان، به بردگی کشاندن مردم به منظور غارت ثروت ملت‌ها، اشغال و سلطه بر جوامع و استثمار آنهاست. شهدا افرادی با آرمان‌های عادلانه و مواضع درست هستند. فداکاری و مشارکت آنها به این دلیل ارتقا یافت که با روحیه شهادت‌طلبی برای خدا عمل کردند و خود را از تمام محدودیت‌هایی که دیگران را به بند می‌کشد، رها ساختند. بسیاری از مردم ممکن است در بسیاری از موقعیت‌ها از ترس شهادت تردید کنند و بنابراین مشارکت آنها محدود و پتانسیل آنها بسیار پایین است. کسانی که روحیه شهادت‌طلبی داشتند، مهم‌ترین مشارکت‌کنندگان و بزرگترین بخشندگان بودند، زمانی که در موقعیت‌های مهم و سرنوشت‌ساز عمل می‌کردند. شهدا به شیوه‌ای فعال در میدان حضور داشتند که ارزش‌های اسلامی و ایمانی را در بالاترین سطح تجسم می‌بخشیدند.

شهدا؛ وجدان بیدار ملت و معلمان پایداری برای نسل‌های آینده

رهبر انقلاب یمن افزود: تراژدی‌های بزرگی در طول تاریخ ملت ما، از دوران گذشته تا دوران استعمار و تا به امروز، رخ داده است که طی آن ملت ما جان‌های بی‌شماری را به ناحق و بدون هیچ گونه مبارزه یا هدف مشروعی تقدیم کرده‌اند. شهدا مایه افتخار ملت خود هستند. آنها الگوهای الهام‌بخش و نمونه‌های والایی هستند. میراث، زندگی و مواضع آنها درس‌هایی برای این ملت و نسل‌های آینده است. شهدا علاوه بر پیروزی‌ها و شکوه مستقیمی که ملتشان از طریق فداکاری، تلاش و فداکاری آنها به دست آورده است، درس‌هایی در مورد ارزش‌های والا، پایداری و وفاداری ارائه می‌دهند. جوامع آزاد و با عزت دارای روحیه بالا و اراده آهنین هستند؛ آنها تسلیم ترس نمی‌شوند. در مقابل، جوامعی که از شهادت هراسان و مردد هستند، ملت‌هایی هستند که در برابر دشمنان خود تسلیم می‌شوند و اراده‌شان در هم شکسته است.

طبق گزارش المسیره، رهبر انصارالله همچنین تاکید کرد: توسعه مبتنی بر ایمان، به دلیل ارتباط با خدا، ملت را به سطح بالایی از روحیه، شجاعت، مقاومت، پایداری و قدرت در مواجهه با چالش‌ها و خطرات می‌رساند. ثمرات فداکاری در راه خدا در این دنیا به صورت پیروزی، افتخار و توانمندی و در آخرت به صورت پیروزی واقعی، سعادت بزرگ و سعادت ابدی آشکار می‌شود. وقتی ملتی یا جامعه‌ای خاص به خاطر خدا عمل می‌کند، صادق است و فداکاری می‌کند، خداوند به آن پیروزی می‌دهد، از آن حمایت می‌کند و آن را رها نمی‌کند. واقعیت گواهی می‌دهد که راه قرآنی ما، به یاری خداوند، بر عزت، توانمندی و پیروزی ما در برابر دشمنانی که امید به شکستن اراده‌اش داشتند، افزوده است. در زندگی مؤمنان و مجاهدانی که از جانب خداوند متعال به پیروزی‌های بزرگی دست یافته‌اند، نمونه‌هایی وجود دارد و در زمان ما و در طول تاریخ، از این نمونه‌ها بسیار است.

دشمنی نظام سلطه با حقیقت و عدالت؛ از واشنگتن تا تل‌آویو

وی افزود: در واقعیت بشریت، مبارزه‌ای مداوم وجود دارد، زیرا نیروهای شر، ارزش‌های رحمت، عدالت و نیکی را ندارند. بلکه، آنها با شر و بی‌عدالتی خود در عرصه زندگی حرکت می‌کنند تا مردم را به بردگی بکشند. خداوند راه مقابله با واقعیت موجود را به مردم نشان داده است تا ارزش‌های نیکی، عدالت و خیرخواهی را برقرار کنند و این از طریق تلاش در راه اوست.

رهبر انقلاب یمن افزود: ملت ما مدت‌هاست و قرن‌های متوالی، از مسئولیت‌های بزرگ و مقدس خود که می‌توانست آنها را به قوی‌ترین ملت روی زمین تبدیل کند، غافل شده‌اند. واقعیت ملت، با چندپارگی، تفرقه، فقدان وحشتناک آگاهی و کثرت همدستان، واقعیتی است که دشمنانش را جسور می‌کند و آنها را تشویق می‌کند تا آن را هدف قرار دهند. ما ملتی هدف هستیم، چه بخواهیم چه نخواهیم. هیچ چیز ما را محافظت نمی‌کند و آسیب را از ما دور نمی‌کند، جز جهاد در راه خدا. تسلیم، سازش، تحقیر و تسلیم شدن در برابر دشمنان، ما را از شر آنها محافظت نمی‌کند و خطر آنها را دفع نمی‌کند. جهاد در راه خدا مسئولیتی مقدس برای مقابله با شر و استبداد است و از ضروریاتی است که ملت برای محافظت از خود به آن نیاز دارند. سرسخت‌ترین دشمنان ما در این دوران یهودیان هستند و آنها در تلاشند تا این ملت را نابود، فاسد، گمراه، به بردگی و تجاوز کنند.

وی ادامه داد: یهودیان می‌خواهند تقصیر را در داخل ملت به گردن کسانی بیندازند که سلطه یهودیان را نمی‌پذیرند و تسلیم آنها نمی‌شوند. آنها بیشتر ملت را به انحطاط شرم‌آور، ننگین و تحقیرآمیزی کشانده‌اند. امت اسلامی تمام عناصر لازم را دارد که اگر به کار گرفته شود، می‌تواند بر یهودیان پیروز شود و به شکوه و افتخار دست یابد. یهودیان صهیونیست از زمان اشغال فلسطین و تا به امروز در حالت تجاوز علیه این ملت بوده‌اند. فلسطین تنها هدف دشمنان نیست؛ فلسطین در خط مقدم است و در پشت آن کل ملت قرار دارد که هدف قرار گرفته است. بزرگی جنایاتی که دشمن اسرائیلی بیش از هفت دهه مرتکب شده است، برای ما کافی است که اگر ببینیم، بشنویم و بفهمیم، متوجه شویم که این دشمن خطرناک، شرور و جنایتکار است. مسئله این نیست که ما یهودیان صهیونیست را تحریک می‌کنیم. مردم فلسطین با یهودیان چه کردند که از گوشه و کنار زمین برای اشغال فلسطین آمدند؟ هیچ چیز.

خیانت خاموش اعراب

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: آمریکایی‌های «ضامن» در جنایات اسرائیل در غزه همدست هستند و دیگر ضامن‌ها هم درمانده و ناتوان از انجام هیچ کاری، نظاره‌گرند. امت درماندگی را برای خود برگزید و بنابراین همیشه درمانده می‌ماند. مقدار بسیار کمی از کمک‌های توافق‌شده که حق مردم فلسطین است، در واقع وارد می‌شود. دشمن اسرائیلی به محاصره خود ادامه می‌دهد، گذرگاه رفح را می‌بندد و از خروج بیماران و مجروحان جلوگیری می‌کند و تمام مفاد توافق را نقض می‌کند. دشمن اسرائیلی به بمباران و تخریب ساختمان‌ها در غزه ادامه می‌دهد و از تهیه چادر، سرپناه و سایر مایحتاج مردم فلسطین جلوگیری می‌کند. دشمن اسرائیلی به ربودن و شکنجه اسیران فلسطینی با فجیع‌ترین اشکال شکنجه و تحقیر ادامه می‌دهد. همچنین دشمن اخیراً قانونی برای اعدام اسیران فلسطینی صادر کرده است و جنایتکاران آن در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به تحقیر، تهدید و ارعاب اسیران افتخار می‌کنند.

رهبر انصارالله یمن در ادامه این سخنرانی تصریح کرد: ما ملت خود را به هوشیاری در برابر رویکرد یهود که توهین و تمسخری برای آن است، فرا می‌خوانیم، زیرا از روش‌های رام کردن و شرطی‌سازی روانی برای پذیرش تمام جنایات خود استفاده می‌کند. دشمن اسرائیلی بدترین اقدامات را مرتکب می‌شود، با این حال پذیرفته شده، مورد استقبال قرار گرفته و عادی شده است و همه چیز در این منطقه به آن مرتبط است، حتی تا آبی که می‌نوشیم. در کرانه باختری، دشمن به انواع تجاوز ادامه می‌دهد: قتل، تخریب با بولدوزر و حملات بسیار شدید. کاری که یهودیان صهیونیست اسرائیلی علیه مردم فلسطین انجام دادند تا آنها را از برداشت محصول زیتونشان بازدارند، یک عمل تجاوزکارانه نفرت‌انگیز است.

وی اضافه کرد:‌ دشمن اسرائیلی به تجاوز خود در لبنان ادامه می‌دهد و نیروهای یونیفل به ثبت ۹۴۰۰ مورد نقض توافق توسط دشمن اسرائیلی اذعان کرده‌اند. بسیاری در داخل کشور بر خواسته‌های اسرائیل برای خلع سلاح حزب‌الله، که از لبنان محافظت می‌کند، متمرکز شده‌اند و تنها دغدغه آنها بدنام کردن حزب‌الله است. آمریکا از دشمن اسرائیلی حمایت کامل کرده و شریک کامل در تمام بی‌عدالتی‌ها، نسل‌کشی‌ها و تجاوزاتی است که بر مردم فلسطین وارد می‌شود.

دعوت به هوشیاری، آمادگی و وفاداری به راه شهیدان در میدان‌های آینده

رهبر انقلاب یمن در بخشی دیگر از سخنرانی خود تاکید کرد: کشورهای عربی در طول تجاوز به نوار غزه به تجارت خود با دشمن اسرائیلی ادامه دادند. اعلامیه بالفور واقعیت نقش بریتانیا، آمریکا و غرب را در توانمندسازی دشمن صهیونیستی برای اشغال فلسطین به ما یادآوری می‌کند. اعلامیه بالفور سهل‌انگاری، کاستی‌ها، فقدان بینش و انفعال وحشتناک اعراب و اسلام را به ما یادآوری می‌کند. عمیقاً تأسف‌آور است که این سهل‌انگاری همچنان ادامه دارد و اکراه در اتخاذ هرگونه موضع جدی، حتی در طول تجاوز دو ساله به نوار غزه، ادامه دارد. افکار عمومی در آمریکا، اروپا و سایر کشورهای جهان به طور قابل توجهی تغییر کرده است، زیرا مردم با افزایش آگاهی و بیداری مردمی در بسیاری از نقاط جهان با وجدان انسانی خود به همبستگی با مردم فلسطین برخاسته‌اند.

الحوثی با تاکید بر اینکه برخی از کشورهای عربی همچنان به همان اندازه یا بدتر از آن سهل‌انگار هستند، افزود: تلاشی برای مطیع کردن مردم ملت ما در برابر دشمنشان وجود دارد. ملت ما اولین کسانی هستند که سود می‌برند، آگاه می‌شوند و عمل می‌کنند. مردم در دورترین نقاط زمین بسیج می‌شوند، در حالی که این افرادی که... هدف قرار می‌گیرند و در برابر دیگران پاسخگو هستند، سودی نمی‌برند و این وضعیت بسیار خطرناکی است. تلاش بسیار مداوم و فشرده‌ای برای تحریف تصویر نیروهای پویا، آزاد و مبارز فرزندان ملت وجود دارد. از زمان اعلام آتش‌بس در نوار غزه، نیروهای وفادار به آمریکا و اسرائیل کمپین‌های تخریب بسیار شدیدی را علیه کسانی که در کنار غزه ایستادند، آغاز کرده‌اند. منافقان وفادار به آمریکا و اسرائیل همان منطق و توصیف اسرائیلی و آمریکایی را از کسانی که در کنار مردم فلسطین ایستادند، اتخاذ می‌کنند و آنها را ایرانی، ابزار ایران و تحریف‌های دیگری از این دست می‌نامند.

وی اظهار داشت: ما اهمیت ادامه‌ تقویت آمادگی خود برای دور بعدی رویارویی با دشمن و کسانی که با آن همکاری می‌کنند را درک می‌کنیم. خداوند متعال به مردم عزیز ما توفیق داده است که در کنار مردم مظلوم فلسطین در برابر نسل‌کشی، در مقابل دشمن اسرائیلی بایستند. مردم ما با استفاده از تمام توانایی‌های نظامی خود و از طریق بسیج مردمی گسترده و فشرده، موضع شرافتمندانه‌ای اتخاذ کرده‌اند. به لطف خداوند متعال، ما از این دور قوی‌تر از همیشه بیرون آمده‌ایم. ناگزیر به سمت دور دیگری از رویارویی همه جانبه با دشمن اسرائیلی می‌رویم. منطقه‌ ما نمی‌تواند شاهد ثبات، امنیت یا صلح باشد، مادامی که دشمن اسرائیلی فلسطین را اشغال کرده و دستور کار صهیونیستی خود را علیه ما به عنوان یک ملت مسلمان دنبال می‌کند. ما باید به تمام فعالیت‌های خود ادامه دهیم و از جمله فعالیت‌های قابل توجه این روزها، گردهمایی‌های بزرگ قبیله‌ای است.

الوثی در پایان گفت: درود، احترام و قدردانی عمیق خود را به عشایر مردم عزیزمان که در این روزها با تجمعات باشکوه بسیج شده‌اند، تقدیم کرده و آمادگی کامل و وفاداری خود را به شهدا تأیید می‌کنم. بر اهمیت رسیدگی به خانواده‌های شهدا، احساس مسئولیت در قبال آنها و توجه به این مناسبت در این روزها در طول هفته شهید تأکید می‌کنیم.

