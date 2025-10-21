شهادت ۴ فلسطینی در شرق غزه بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در نوار غزه اعلام کردند که در پی تیراندازی نیروهای ارتش اسرائیل به سمت شهروندان فلسطینی در شرق شهر غزه، چهار نفر به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر به شدت مجروح شد.

به گفته محمود بصل، سخنگوی سازمان دفاع مدنی غزه، این شهروندان در حال بازدید از خانه‌های خود در منطقه الشعف بودند که هدف گلوله‌باران قرار گرفتند. این حادثه در دو نوبت صبح و عصر روز دوشنبه رخ داد؛ دو نفر صبح به شهادت رسیدند و به بیمارستان المعمدانی منتقل شدند، و دو نفر دیگر عصر همان روز جان باختند و به بیمارستان الشفاء در غرب غزه انتقال یافتند.

ارتش اسرائیل در واکنش به این حادثه مدعی شد که گروهی از افراد مسلح از "خط زرد" عبور کرده و به نیروهای اسرائیلی در منطقه الشجاعیه نزدیک شدند. به گفته ارتش، برای رفع تهدید، به سمت آنان تیراندازی شده است. ساعاتی بعد، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که به گروه دیگری نیز در همان منطقه شلیک کرده است.

روز یکشنبه نیز شاهد شدیدترین حملات از زمان آغاز آتش‌بس در دهم اکتبر بود؛ در این روز، ۴۵ فلسطینی از جمله یک خبرنگار در حملات هوایی اسرائیل به نقاط مختلف غزه جان باختند. تل‌آویو مدعی شده بود که حماس با حمله‌ای در رفح که منجر به کشته شدن دو سرباز اسرائیلی شد، آتش‌بس را نقض کرده است.

در مقابل، گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، ضمن تأکید بر پایبندی به توافق آتش‌بس، اعلام کردند که از وقوع درگیری در رفح بی‌اطلاع بوده‌اند. این منطقه همچنان تحت کنترل نیروهای اسرائیلی قرار دارد.

طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز آتش‌بس در دهم اکتبر تاکنون، ۸۰ فلسطینی جان خود را از دست داده‌اند.

