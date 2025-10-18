به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی توافق جنبش حماس و رژیم صهیونیستی برای برقراری آتشبس در غزه و اجرای مرحله نخست این توافق، «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در امور خاور میانه دوباره ادعای آمریکا درباره خلع سلاح کامل گروه مقاومت حماس در غزه را تکرار کرد؛ ادعایی که مقامات حماس آن را رد کردهاند.
«عبدالجبار سعید»، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در خارج فلسطین گفت: خلع سلاح مقاومت فلسطین در نوار غزه در شرایط کنونی بدون تشکیل کشور مستقل فلسطین و بدون وجود دولتی که نوار غزه را اداره کند، قطعا به ناآرامی گسترده در این باریکه و ایجاد خلأ بزرگ و خطرناک منجر خواهد شد. همان گونه که تداوم نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی گواه آشکاری بر این موضوع است که این دشمن هیچ تعهدی به ابتکار عملها و پیمانها نمیشناسد و طبق میل خود در جنایت نسلکشی عمل میکند.
در همین زمینه دکتر «ربحی حلوم»، سفیر پیشین فلسطین در کشورهای ترکیه، امارات، ترکیه، برزیل و اندونزی و عضو پیشین جنبش فتح و شورای ملی فلسطین در گفتوگو با خبرگزاری ابنا به پرسشهای مطرح شده درباره توافق آتشبس و موضوع خلع سلاح مقاومت پاسخ گفت:
توافق آتشبس میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی را از نظر مفاد و تعهدات و روند اجرای آن چگونه ارزیابی میکنید؟ چه تضمینی برای اجرای آتشبس و تعهد اسرائیل به عدم بمباران مجدد وجود دارد؟
رژیم صهیونیستی توان ورود به جنگهای طولانیمدت را ندارد و به جنگهای سریع روی میآورد. بنابراین، اهداف خود را تعیین، جاهطلبیهای بلندمدت را تعریف، برنامههای عملیاتی را تدوین و جدول زمانی برای این کار تعیین کرده است. این رژیم مدعی است که در جنگهای محدود اخیر به برخی از اهداف خود دست یافته و به همین دلیل با آتشبس (غیردائم) موافقت کرده است.
تنها بیداری وجدان در میان رژیمهای حاکم در بیشتر کشورهای عربی، تعهد آنها به «منشور دفاع مشترک عربی» و مشارکت واقعی ملتها در مدیریت امور و سرنوشتهای حیاتی، سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه خود میتواند تنها ضامن صیانت از حال و آینده امت به طور کلی باشد.
آینده کرانه باختری را در سایه تحولات اخیر کنست برای تصویب الحاق و ابراز نگرانی دفتر «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر این رژیم نسبت به این موضوع چگونه میبینید؟
ترامپ پیش از اعطای جایزه صلح نوبل به«ماریا کورینا ماچادو» از ونزوئلا، سودای دریافت جایزه صلح نوبل را داشت، اما انتظارات او نقش بر آب شد، به ویژه اینکه او پیش از این مخالفت خود را با تصمیم رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی ابراز کرده بود، رژیمی که شخص ترامپ، آن را بسیار کوچک میدانست و سودای گسترش قلمرو آن با الحاق کرانه باختری را داشت. به همین دلیل، اشغالگران صهیونیست اخیرا بر اساس پیشنهادی از سوی «ایتمار بن گویر» و «بزالل اسموتریچ» وزرای اسرائیلی شتابزده موضوع الحاق کرانه باختری را اعلام کردند. اسرائیل، شهرکسازی در این منطقه را که مستلزم جذب ۸۰۰ هزار شهرکنشین به این منطقه است، تصویب و اخیرا اجرای آن را آغاز کرده است.
با توجه به امتناع گروههای مقاومت فلسطین، مسئله خلع سلاح حماس و گروههای مقاومت را چگونه ارزیابی میکنید؟
هر ناظر بیطرفی باید در چنین موضوعی حداقل بیطرفی را رعایت میکرد و قبل از پیشنهاد خلع سلاح مالکان سرزمینی که در طول تاریخ در آنجا مستقر بودهاند، خلع سلاح اشغالگران صهیونیستی را پیشنهاد میداد، نه اینکه از متجاوز، جانبداری و حقوق کسانی را که مورد تجاوز قرار گرفتهاند، آشکرا انکار کند. در اینجا، باید کنوانسیونها، هنجارها و قوانین بینالمللی و در رأس آنها ماده ۷ منشور سازمان ملل متحد را یادآوری کنیم که به حق مالک زمین برای محافظت و دفاع از زمین خود با هر ابزاری از جمله سلاح در برابر هرگونه تجاوز یا اشغال خارجی تصریح میکند.
مسیر تشکیل کشور فلسطین را در سایه وجود محور مقاومت و تکاپوی رژیم صهیونیستی برای طرح نام «تونی بلر» جهت اداره غزه چگونه ارزیابی میکنید؟
مردم منبع قدرت هستند و حق دارند از طریق انتخابات آزاد مردمی، مقامات را انتخاب کنند. هیچ قدرت موجودی که منتخب نباشد، صرف نظر از هر توجیه و مجوزی، مشروعیت حکومت بر مردم را ندارد.
اسرائیل چگونه ناگزیر به بازگشایی گذرگاه «رفح» شده است؟
این اقدام صرفا تلاش مذبوحانهای از سوی اشغالگران وحشی و جنایتکار برای شکستن انزوای بینالمللی و توقف جنگ وحشیانه و نابود گردانه علیه مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری بوده است.
