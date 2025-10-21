از کارهای شعاری فاصله بگیریم و به سمت اثرگذاری پایدار فرهنگی برویم

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین مرتضی وافی مشاور فرهنگی و مذهبی مدیرعامل شستا(شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی) در نشستی با مدیر عامل‌های هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به شستا، راهکارهایی برای ارتقای فعالیت های فرهنگی مطرح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی وافی در آغاز این نشست، با تشریح مأموریت‌ها و اولویت‌های فرهنگی شستا، بر لزوم اجرای برنامه‌های منسجم و هماهنگ در این حوزه تأکید کرد.

وی گفت: در مجموعه شستا فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی زیادی برگزار می‌شود ولی کسی از آنها خبر ندارد و گزارشی داده نمی‌شود.

وافی در بخشی از سخنان خود با بیان ۱۵ محور فعالیت‌های فرهنگی شستا، به تشریح یکی از پروژه‌های کلیدی پیش‌رو پرداخت و گفت: ما باید از اقدامات صرفا شعاری و صوری فاصله بگیریم و یکی از ایده‌هایی که پیگیر آن هستیم، راه‌اندازی یک تلویزیون اینترنتی اختصاصی برای خانواده بزرگ شستا است.

در ادامه محسن محمدی مدیرعامل هلدینگ تادیکو در تبیین جایگاه فرهنگی شستا اظهار داشت: تصور رایج و عمومی از شستا نیاز به اصلاح دارد. بر اساس تجربیاتم در محیط‌های مختلف، با جرات می‌توانم بگویم که شستا از نظر نیروی انسانی متعهد و معتقد به نظام اسلامی، سرآمد است.

محمدی افزود: مسابقات قرآنی و معارفی که هر ساله با شکوه برگزار می‌شود، باید زمینه ای برای توسعه کیفی فعالیت‌های فرهنگی باشد و پیشنهاد می‌کنم پروژه‌ای مانند «زندگی با آیه ها» را به صورت جدی‌تر دنبال کنیم و برای ارتقای فرهنگ سازمانی، آیات منتخبی را در دستور کار قرار دهیم.

بهمن صالحی جاوید، مدیرعامل هلدینگ تدکو با بیان اینکه محور تمام فعالیت‌ها "پدیده انسان" باید باشد، تصریح کرد: مدیریت انسانی، مدیریت انگیزه‌هاست. متأسفانه شستا علاوه بر آنکه به درستی شناخته نمی‌شود، حتی در حوزه‌های پررنگی مانند نماز و خانواده نیز ناشناخته مانده است. مسئله اصلی "هویت شغلی" در بین خانواده شستا و "گسیختگی نخ تسبیح" فرهنگی است. ما با خرده‌ فرهنگ‌های متعددی روبرو هستیم که نیاز به هم‌ترازی و ایجاد باور مشترک دارند. باید به آن پانزده محور فرهنگی که بیان شد توجه جدی شود.

در ادامه این نشست سید حسین جلیلی معاون اداری و مالی کارگزاری صبا تامین به نمایندگی از مدیر عامل این شرکت، با اشاره به برخی موانع در مسیر اجرای طرح‌های فرهنگی گفت: معتقدم که کار فرهنگی مثل هنر نقاشی است، هم زمان زیاد و صبر و حوصله نیاز دارد و البته ممکن است به مرور تغییرات مثبت یا منفی ایجاد شود.

وی افزود: در شرکت‌های صنعتی نمی‌توان به صورت خشک و انعطاف ناپذیر به اقدامات فرهنگی دست زد چون ممکن است منجر به تنش و نتیجه نامطلوب شود.جلیلی در ادامه به نحوه تامین هزینه‌های فرهنگی پرداخت و گفت: گاهی موانعی مانند مشکلات مالیاتی در این مسیر بوجود می‌آید که باید راهکارهای دقیقی برآن آن اتخاذ شود.

در ادامه این جلسه وافی با انتقاد از برخی برنامه‌های فرهنگی بر لزوم ایجاد «همدلی» و «فضایی اصیل» تأکید کرد و گفت:باید از کارهای سطحی فاصله بگیریم و دنبال ایده‌هایی باشیم که اثرگذاری پایدار داشته باشند. موفقیت زمانی حاصل می‌شود که افراد، خودِ خودشان باشند و برنامه‌ها بر اساس زور و بخشنامه پیش نرود.

وی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی «سامانه جامع فرهنگی» خبر داد و گفت: این سامانه می‌تواند به عنوان درگاهی متمرکز برای تبیین، ارزیابی و اطلاع‌رسانی،الگویابی و مستندسازی برنامه‌های فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

مشاور فرهنگی شستا با اشاره به این که جمعیت تحت پوشش این مجموعه با احتساب خانواده‌ها به حدود نیم میلیون نفر می‌رسد، اضافه کرد: این جمعیت قابل توجه، لزوم توجه جدی به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری فرهنگی منسجم و هدفمند را بیش از پیش نشان می‌دهد.

رییس شورای اقامه نماز شستا از تهیه دستورالعمل‌ها و چشم انداز کاربردی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی در شرکت‌های زیرمجموعه خبر داد و اضافه کرد: این سیاست‌ها به زودی به مدیرعامل‌های شرکت‌ها ارایه خواهد شد تا در قالب ساختاری مشخص، فعالیت‌های فرهنگی دنبال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، موفقیت برنامه‌های فرهنگی را مرهون نگاه درست «مدیریت و رهبری فرهنگی» دانست و تصریح کرد: در مجموعه‌هایی که مدیران، امکانات و برنامه‌ریزی درستی در اختیار بخش فرهنگی امامان جماعت و روابط عمومی‌ها قرار داده‌اند، شاهد مشارکت و رضایت بیشتر کارکنان هستیم.

حجت‌الاسلام وافی بر لزوم مستندسازی و گزارش‌دهی فعالیت‌های فرهنگی تأکید و خاطرنشان کرد: با رصد میدانی عرض می کنم که متأسفانه در این حوزه ضعف داریم گاهی برنامه‌های ارزشمندی اجرا می‌شود، اما به دلیل مستند نشدن، بازخورد و پیگیری لازم صورت نمیگیرد.



حجت‌الاسلام وافی در جمع‌بندی نهایی، بر چند محور کلیدی از جمله؛ راه‌اندازی سامانه جامع فرهنگی و شبکه ائمه جماعات و کارشناسان فرهنگی در قالب کارگروه های فرهنگی شرکت ها و در بازه زمانی سه ماهه، توسعه سیستم مستندسازی و گزارش‌دهی دقیق فعالیت‌های فرهنگی، به ویژه در ترویج فرهنگ نماز، طراحی برنامه مدون برای حفظ پیوندهای خانوادگی و موضوع جمعیت در جامعه بزرگ شستا، توجه به منابع انسانی و آسیب‌شناسی فرآیندهای سازمانی و توسعه مشارکت در حمایت از فعالیت های فرهنگی فاخر و مهارت محور و ارتقای فرهنگ سازمانی تاکید کرد.

