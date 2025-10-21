به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد ایست‌لندن انگلیس (مسجد شرق لندن) به‌دلیل برگزاری یک «دوی خیریه» ویژه مردان، پسران و دختران زیر ۱۲ سال، هدف حملات رسانه‌ای و پیام‌های نفرت‌پراکنانه قرار گرفت. برخی رسانه‌ها و افراد این اقدام را تبعیض علیه زنان تفسیر کردند و پیام‌هایی با همین مضامین و محتوای نفرت‌آمیز علیه مسلمانان به اعضای مسجد ارسال شد.

در واکنش مسئولان مسجد با رد این ادعا که این رویداد برای حضور بانوان محدودیت ایجاد کرده بود اظهار داشتند عدم حضور بانوان به خاطر ثبت‌نام بسیار کم آن‌ها بود؛ زنان مسلمان جامعه خودشان می‌توانند از خود دفاع کنند، نیازی به حملات و پیام‌های نفرت‌پراکنانه نیست!

سوفیا عالم، مدیر برنامه‌های مسجد و مسئول «مرکز مریم» ویژه بانوان، گفت هیچ‌یک از زنان نمازگزار از این اتفاق ابراز نارضایتی و شکایت نکرده‌اند و افزود: به‌عنوان یک زن، مضحک است که عده‌ای فکر می‌کنند ما به نجات نیاز داریم. آنها اصلا ارزش‌های دینی ما را درک نمی‌کنند.

او در ادامه توضیح داد که قالب این برنامه بر اساس خواست جامعه محلی طراحی شده بود تا مردان همراه فرزندانشان شرکت کنند.

به‌گفته سوفیا عالم، در ابتدا امکان ثبت‌نام برای بانوان نیز وجود داشت اما تنها یک یا دو نفر اعلام آمادگی کردند. عالم افزود: ما کسی را منع نکرده‌ایم؛ این خواست خود جامعه بود.

در پی انتشار گزارش‌ها، مسجد ایست‌لندن ده‌ها ایمیل حاوی پیام‌های نفرت‌آمیز دریافت کرد. مدیر اجرایی مسجد، جنید احمد، گفت با افزایش توجه رسانه‌ای، تهدیدها نیز بیشتر می‌شود و مسجد برای حفظ امنیت نمازگزاران تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرده است.

او افزود: مسلمانان در این کشور پزشک، راننده اتوبوس، دندان‌پزشک و کارمند هستند. ما می‌خواهیم به جامعه خدمت کنیم و در کشوری زندگی کنیم که تنوع و آزادی بیان نه‌تنها تحمل، بلکه گرامی داشته شود!

سوفیا عالم هم در همین راستا، گفت بزرگ‌ترین دغدغه زنان در این منطقه، نه موضوع مسابقۀ دوی خیریه، بلکه افزایش جرایم ناشی از نفرت است؛ من تمام عمرم را صرف حمایت از حقوق زنان کرده‌ام. سه دختر دارم و می‌دانند چه می‌خواهند. من ۳۰ سال کار کرده‌ام تا زنان را به آموزش، اشتغال و ورزش تشویق کنم. این روایت‌های مسموم باعث ترس زنان از حضور در جامعه می‌شود.

در واکنش به جنجال‌ها، شایسته گوهر، مدیر اجرایی شبکه زنان مسلمان بریتانیا، با تأکید بر اینکه توجه افراطی رسانه‌ها به این رویداد نشانه سطح بالای اسلام‌هراسی در جامعه است و گفت: این موضوع بیش از آنکه دغدغه‌ای واقعی درباره برابری زنان باشد، بازتاب نفرت علیه مسلمانان است.

شایسته گوهر، مدیر اجرایی شبکۀ زنان مسلمان بریتانیا

گفتنی است مسئولان این مسجد اعلام کردند که در حال بررسی تغییرات برای برگزاری مسابقه سال آینده هستند و همچنین در حال راه‌اندازی مرکز جدید سلامت و تندرستی ویژه بانوان در ماه نوامبر می‌باشند. این اقدامات بخشی از تلاش‌های مستمر مسجد برای تقویت مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی است.

