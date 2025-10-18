به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سه مرد که عضو یک گروه نئونازی بودند و قصد داشتند به مسجد و مرکز اسلامی در شهر لیدز انگلیس حمله کنند، به مجموعاً ۲۹ سال زندان محکوم شدند. بروگان استوارت ۲۵ ساله، مارکو پیتزتو ۲۶ ساله و کریستوفر رینگرز ۳۵ ساله، پس از محاکمهای نه هفتهای در دادگاه شفیلد بریتانیا، به برنامهریزی اقدامات تروریستی و چندین تخلف مرتبط با تروریسم محکوم شدند.
این گروه نئونازی با انتشار ایدههای نفرتپراکنانه و اسلامهراسانه، مردم را به خشونت علیه مسلمانان تحریک میکردند. بیش از ۲۰۰ اسلحه شامل شمشیر، چاقوهای بلند و تیز، تیر و کمان و تجهیزات نظامی مانند جلیقه ضدگلوله و سپرهای ضدشورش در خانههای آنها کشف شد.
قاضی جوستیس کاتس، در جلسه دادگاه ضمن اشاره به ایدئولوژی افراطی سه متهم، گفت: این سه نفر به ایدئولوژی افراطی راستگرایانه پایبند هستند و قصد داشتند از هر وسیلهای، از جمله خشونت، برای تحقق اهداف خود استفاده کنند. برنامهریزیهای آنها علیه مسلمانان و مهاجران و طرح برنامههایی برای حمله به مساجد و مراکز اسلامی، نشاندهنده یک خطر واقعی بود.
همچنین مقامات امنینی بریتانیا از مردم خواستند در صورت مشاهده هر گونه رفتار مشکوک، آن را گزارش دهند و تأکید کردند که هرگونه طرح حمله تروریستی علیه مساجد، مراکز اسلامی و کنیسهها، تهدیدی جدی برای جامعه محسوب میشود.
.....
پایان پیام
نظر شما