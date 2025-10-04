به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «ایران رکن آبادی» مشاور معاون امور بین الملل و مسئول امور بانوان مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) به مناسبت رحلت بانوی فاضله و پرهیزکار وعالم‌پرور همسر آیت‌الله العظمی سیستانی، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

در پی درگذشت آن بانوی فرهیخته، همسر مکرمه حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (دامت برکاته)، مرجع عالیقدر شیعیان، امور زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت (ع) مراتب عمیق تأسف و تسلیت خود را ابراز می‌دارد.

این بانوی جلیل‌القدر، نه تنها تربیت‌یافته خاندان رفیع علم و فضیلت بودند، بلکه در طول دهه‌ها، نقشی حیاتی در تربیت فرزندانی عالم و متقی ایفا نمودند. ایشان همچنین در دوران طولانی سختی‌ها و زیر سایه ستم‌های رژیم بعث و نیز در مسیر پرفراز و نشیب پس از سقوط، ستون استوار خانواده مرجعیت

و شریک صبور و مخلص ایشان در حفظ سنگر علم و تقوا بودند. این همراهی، نمادی از سیره عملی بانوان بزرگ اسلام در پشتیبانی از رهبری دینی بود.

این فقیده سعیده نقطه‌ای محوری بودند که با پیوند سه حوزه علمی ریشه‌دار (خاندان‌های آیت‌الله‌العظمی سیستانی، شیرازی و حکیم)، نمادی از وحدت و تراکم علمی در جهان تشیع را به نمایش گذاشتند. حضور گسترده و متفاوت شخصیت‌ها در تشییع پیکر پاک ایشان، خود بیانیه‌ای عملی است در راستای تقویت انسجام صفوف شیعه در برابر جریان‌های تضعیف‌کننده مرجعیت.

بانوان اهل بیت (ع)، الگوی خود را در قله‌های فضیلت یافته‌اند. این بانوی پرهیزکار، در مقام یک بانوی عالم‌پرور، الگویی برای زنان حوزوی و علمی عصر حاضر است که چگونه می‌توان با حفظ عفت و صبر خانگی، نقشی حیاتی و راهبردی در تداوم جریان فقاهت و مرجعیت ایفا نمود.

از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران و رضوان الهی و برای حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (دام ظله) صبر و اجر جزیل مسئلت داریم.

وَإِنَّا لِرَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

ایران رکن آبادی

مشاور معاون امور بین الملل و مسئول امور بانوان مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام)

